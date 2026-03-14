Meta layoffs: एआई ने छीन ली नौकरियां, मेटा में 15 हजार से ज्यादा कर्मचारी हो सकते हैं बाहर

अमेरिकी कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाती है, अपने कर्मचारियों में भारी कटौती करने की योजना बना रही है। यह छंटनी कंपनी के कुल कर्मचारियों के 20 प्रतिशत या उससे अधिक को प्रभावित कर सकती है। मेटा प्लेटफॉर्म्स की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 तक कंपनी में करीब 79,000 कर्मचारी काम करते थे, यानी लगभग 15,000 से 16,000 लोगों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। हालांकि अभी तक न कोई तारीख तय हुई है और न ही अंतिम संख्या।