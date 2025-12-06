Fixed Deposit Interest Rate: ब्याज घटने से पहले ही करा लें FD, ये ‘छोटे’ बैंक दे रहे बड़ा ऑफर

आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 0.25% की कटौती के बाद जल्द ही बैंकों से लोन सस्ते होने की खबर सामने आ सकती है। अब बात करते हैं रेपो रेट और FD पर मिलने वाले ब्याज के रिश्ते की। दरअसल, बैंकों को भी अपने कामकाज के लिए पैसा चाहिए होता है और वह चाहते हैं कि ग्राहक उनके पास अधिक से अधिक पैसा रखें। इसलिए वह FD को आकर्षक बनाते हैं। ज्यादा ब्याज देखकर ग्राहक भी FD करा लेते हैं, क्योंकि यह निवेश के बाकी माध्यमों की तुलना में अधिक सुरक्षित विकल्प है। वहीं, जब रेपो रेट में कटौती से बैंकों के लिए आरबीआई से कम लागत में कर्ज का रास्ता खुल जाता है, तो वह FD पर ज्यादा ब्याज देने से बचते हैं। वह यह गुणा-भाग कर लेते हैं कि FD पर ब्याज देने की तुलना में कर्ज कितना सस्ता पड़ेगा।