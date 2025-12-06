Fixed Deposit Interest Rate: ब्याज घटने से पहले ही करा लें FD, ये ‘छोटे’ बैंक दे रहे बड़ा ऑफर

कई बैंक FD पर अभी आकर्षक ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। (PC: AI)
FD interest rate impact: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान कर दिया है। 0.25% की कटौती के बाद अब रेपो रेट घटकर 5.25% हो गई है। इससे लोन सस्ते होने और EMI के बोझ में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। आरबीआई के इस कदम से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाला ब्याज कम हो सकता है। ऐसे में अगर आप FD कराने का सोच रहे हैं, तो यही सही समय है।
यहां हम आपको कुछ ऐसे बैंकों के बारे में बता रहे हैं, जहां सामान्य ग्राहकों को भी FD पर 8% ब्याज मिल रहा है। हालांकि, उससे पहले रेपो रेट और FD पर मिलने वाले ब्याज के साथ उसके रिश्ते को भी समझ लेते हैं। रेपो रेट वह दर होती है, जिस पर रिजर्व बैंक, बैंकों को कर्ज देता है। जब रेपो रेट में वृद्धि होती है, तो बैंकों के लिए कर्ज भी महंगा हो जाता है। इस स्थिति में बैंक अपना बोझ ग्राहकों पर डालने के लिए लोन को महंगा बना देते हैं। लेकिन जब रेपो रेट में कटौती होती है, तो बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज सस्ता हो जाता है और वह इसका कुछ लाभ ग्राहकों को देते हुए उनका कर्ज भी सस्ता कर देते हैं।
आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 0.25% की कटौती के बाद जल्द ही बैंकों से लोन सस्ते होने की खबर सामने आ सकती है। अब बात करते हैं रेपो रेट और FD पर मिलने वाले ब्याज के रिश्ते की। दरअसल, बैंकों को भी अपने कामकाज के लिए पैसा चाहिए होता है और वह चाहते हैं कि ग्राहक उनके पास अधिक से अधिक पैसा रखें। इसलिए वह FD को आकर्षक बनाते हैं। ज्यादा ब्याज देखकर ग्राहक भी FD करा लेते हैं, क्योंकि यह निवेश के बाकी माध्यमों की तुलना में अधिक सुरक्षित विकल्प है। वहीं, जब रेपो रेट में कटौती से बैंकों के लिए आरबीआई से कम लागत में कर्ज का रास्ता खुल जाता है, तो वह FD पर ज्यादा ब्याज देने से बचते हैं। वह यह गुणा-भाग कर लेते हैं कि FD पर ब्याज देने की तुलना में कर्ज कितना सस्ता पड़ेगा।
अब जानते हैं उन बैंकों के बारे में जो 5 साल की अवधि वाली FD पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज दे रहे हैं।
Suryoday Small Finance Bank: सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पांच साल की अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर सालाना 8% की दर से ब्याज दे रहा है। बैंक की नई ब्याज दरें 3 दिसंबर से लागू हो गई हैं। सामान्य ग्राहक और सीनियर सिटिज़न, दोनों इसका लाभ उठाया सकते हैं।
Jana Small Finance Bank: यह स्मॉल फाइनेंस बैंक भी FD पर सालाना 8 प्रतिशत की ब्याज दर ऑफर कर रहा है। सामान्य ग्राहक भी इस आकर्षक इंटरेस्ट रेट का लाभ उठाया सकते हैं।
Ujjivan Small Finance Bank: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 5 साल की अवधि पर अच्छा ब्याज दे रहा है। हालांकि, सूर्योदय और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की तुलना में ब्याज दरें कुछ कम हैं, लेकिन कई दूसरे बैंकों से अधिक हैं। उज्जीवन बैंक में 5 साल के लिए FD करवाने पर सालाना 7.2% की दर से ब्याज मिलेगा।
