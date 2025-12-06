6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Fixed Deposit Interest Rate: ब्याज घटने से पहले ही करा लें FD, ये ‘छोटे’ बैंक दे रहे बड़ा ऑफर

FD interest rate impact: यदि आप बैंक में FD कराने का सोच रहे हैं, तो देर करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्योंकि रेपो रेट में कटौती के साथ FD पर मिलने वाला ब्याज भी कम हो सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 06, 2025

FD rates 8 percent banks

कई बैंक FD पर अभी आकर्षक ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। (PC: AI)

FD interest rate impact: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान कर दिया है। 0.25% की कटौती के बाद अब रेपो रेट घटकर 5.25% हो गई है। इससे लोन सस्ते होने और EMI के बोझ में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। आरबीआई के इस कदम से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाला ब्याज कम हो सकता है। ऐसे में अगर आप FD कराने का सोच रहे हैं, तो यही सही समय है।

रेपो रेट से क्या है रिश्ता?

यहां हम आपको कुछ ऐसे बैंकों के बारे में बता रहे हैं, जहां सामान्य ग्राहकों को भी FD पर 8% ब्याज मिल रहा है। हालांकि, उससे पहले रेपो रेट और FD पर मिलने वाले ब्याज के साथ उसके रिश्ते को भी समझ लेते हैं। रेपो रेट वह दर होती है, जिस पर रिजर्व बैंक, बैंकों को कर्ज देता है। जब रेपो रेट में वृद्धि होती है, तो बैंकों के लिए कर्ज भी महंगा हो जाता है। इस स्थिति में बैंक अपना बोझ ग्राहकों पर डालने के लिए लोन को महंगा बना देते हैं। लेकिन जब रेपो रेट में कटौती होती है, तो बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज सस्ता हो जाता है और वह इसका कुछ लाभ ग्राहकों को देते हुए उनका कर्ज भी सस्ता कर देते हैं।

क्यों कम हो सकती है ब्याज दर?

आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 0.25% की कटौती के बाद जल्द ही बैंकों से लोन सस्ते होने की खबर सामने आ सकती है। अब बात करते हैं रेपो रेट और FD पर मिलने वाले ब्याज के रिश्ते की। दरअसल, बैंकों को भी अपने कामकाज के लिए पैसा चाहिए होता है और वह चाहते हैं कि ग्राहक उनके पास अधिक से अधिक पैसा रखें। इसलिए वह FD को आकर्षक बनाते हैं। ज्यादा ब्याज देखकर ग्राहक भी FD करा लेते हैं, क्योंकि यह निवेश के बाकी माध्यमों की तुलना में अधिक सुरक्षित विकल्प है। वहीं, जब रेपो रेट में कटौती से बैंकों के लिए आरबीआई से कम लागत में कर्ज का रास्ता खुल जाता है, तो वह FD पर ज्यादा ब्याज देने से बचते हैं। वह यह गुणा-भाग कर लेते हैं कि FD पर ब्याज देने की तुलना में कर्ज कितना सस्ता पड़ेगा।

यहां मिल रहा FD पर 8 प्रतिशत ब्याज

अब जानते हैं उन बैंकों के बारे में जो 5 साल की अवधि वाली FD पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज दे रहे हैं।

Suryoday Small Finance Bank: सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पांच साल की अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर सालाना 8% की दर से ब्याज दे रहा है। बैंक की नई ब्याज दरें 3 दिसंबर से लागू हो गई हैं। सामान्य ग्राहक और सीनियर सिटिज़न, दोनों इसका लाभ उठाया सकते हैं।

Jana Small Finance Bank: यह स्मॉल फाइनेंस बैंक भी FD पर सालाना 8 प्रतिशत की ब्याज दर ऑफर कर रहा है। सामान्य ग्राहक भी इस आकर्षक इंटरेस्ट रेट का लाभ उठाया सकते हैं।

Ujjivan Small Finance Bank: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 5 साल की अवधि पर अच्छा ब्याज दे रहा है। हालांकि, सूर्योदय और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की तुलना में ब्याज दरें कुछ कम हैं, लेकिन कई दूसरे बैंकों से अधिक हैं। उज्जीवन बैंक में 5 साल के लिए FD करवाने पर सालाना 7.2% की दर से ब्याज मिलेगा।

ये भी पढ़ें

महज 5 साल में भी बन सकते हैं करोड़पति, समझ लीजिए SIP की पूरी कैलकुलेशन
कारोबार
SIP Calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Dec 2025 03:25 pm

Hindi News / Business / Fixed Deposit Interest Rate: ब्याज घटने से पहले ही करा लें FD, ये ‘छोटे’ बैंक दे रहे बड़ा ऑफर

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

चांदी 8,400 रुपये उछली, सोना भी हो गया महंगा, अगले हफ्ते कैसे रहेंगे भाव?

Gold Silver Rate Outlook
कारोबार

महज 5 साल में भी बन सकते हैं करोड़पति, समझ लीजिए SIP की पूरी कैलकुलेशन

SIP Calculator
कारोबार

Wife के साथ Post Office की इस स्कीम में डालें 5 लाख, वापस मिलेंगे 10 लाख रुपये

Post Office Kisan Vikas Patra
कारोबार

Home Loan EMI Calculator: आपके होम लोन की ईएमआई इस दिन से घट जाएगी, 40 लाख का कर्ज है तो जानिए कितना होगा फायदा

Home Loan EMI Calculator
कारोबार

कितनी बड़ी है संकट में घिरी IndiGo एयरलाइन, जेट एयरवेज और किंगफिशर को क्यों याद कर रहे लोग?

Indigo News
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.