SIP vs PPF vs FD: हर महीने 5 हजार की बचत पर कहां मिलेगा सबसे ज्यादा रिटर्न? समझिए पूरी कैलकुलेशन

इस कैलकुलेशन से पता चलता है कि SIP, PPF और FD में हर महीने 5000 के निवेश पर 15 साल बाद होने वाली कमाई अलग-अलग रहेगी। PPF की ब्याज दरें जहां 7.1% सालाना हैं। वहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज बैंकों के हिसाब से अलग-अलग रहता है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद FD पर ब्याज दरें भी कम हो रही हैं। जबकि SIP पर 12% से 15% तक रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। यदि आप SIP करते हैं, तो निवेश 15 साल में बढ़कर करीब 24 लाख रुपये हो सकता है। PPF कॉर्पस के 16.27 लाख रुपए तक पहुंचने और FD में इन्वेस्टमेंट के 15.88 लाख रुपए तक पहुंचने की संभावना है।