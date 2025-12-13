13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Switch to English

कारोबार

SBI ने ब्याज दरों में किया बड़ा बदलाव, FD से लेकर लोन तक सब पर पड़ेगा असर

SBI fixed deposit rates latest: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टर्म डिपॉजिट से लेकर लोन की ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक ने आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती को ध्यान में रखते हुए अपनी ब्याज दरें बदली हैं।

भारत

Newsdesk

Neeraj Nayyar

Dec 13, 2025

SBI interest Rate News

देश के सबसे बड़े बैंक ने अपनी ब्याज दरों में बदलाव किया है। (PC: AI)

SBI interest rate cut: रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद अब बैंक अपनी ब्याज दरों में बदलाव कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भी वरिष्ठ नागरिकों और सामान्य ग्राहकों के लिए अपने टर्म डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव किया है। नई दरें 15 दिसंबर से लागू हो जाएंगी। इसके अलावा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने MCLR और EBLR रेट्स में भी संशोधन किया है।

अब इतना ब्याज देगा एसबीआई

एसबीआई ने 2 से 3 साल की अवधि वाले 3 करोड़ रुपए से कम के डिपॉजिट पर ब्याज दरें घटा दी हैं। सामान्य ग्राहकों को अब 6.45% के बजाए 6.40% की दर से ब्याज मिलेगा। जबकि सीनियर सिटिजन को मिलने वाले ब्याज को 6.95% से घटाकर 6.90% कर दिया गया है। इसके अलावा, एसबीआई ने अपनी स्पेशल FD की ब्याज दरों पर भी कैंची चलाई है। 444 दिन की अवधि वाली अमृत वृष्टि का इंटरेस्ट रेट अब 6.60% से घटकर 6.45% हो गया है।

सामान्य ग्राहकों के लिए ब्याज दरें

वहीं, स्टेट बैंक 3 करोड़ रुपए से कम के अन्य डिपॉजिट पर सामान्य ग्राहकों को 6.05% और सीनियर सिटीजन को 7.05% तक की ब्याज दरें ऑफर कर रहा है। ब्याज दर डिपॉजिट के टेन्योर के हिसाब से अलग-अलग होगी। सामान्य ग्राहकों के लिए, 7-45 दिनों वाले फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर 3.05% और 46 से 179 दिनों की अवधि वाली FD पर 4.90% की दर से ब्याज दिया जाएगा। यदि आप एसबीआई में 180 दिनों से लेकर 210 दिनों की अवधि के लिए एफडी करवाते हैं, तो ब्याज दरें 5.65% रहेंगी। 211 दिनों से एक साल से कम की अवधि के लिए बैंक 5.9% ब्याज दे रहा है। एसबीआई में एक साल से अधिक एवं दो साल से कम अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट पर 6.25% और तीन साल से अधिक एवं पांच साल से कम पर 6.30% ब्याज मिलेगा। वहीं, 5-10 साल वाली FD पर 6.05% की दर से ब्याज मिलेगा।

Senior Citizens को कुछ ज्यादा

वरिष्ठ नागरिकों को बैंक कुछ ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहा है। 7 से 45 दिनों की अवधि वाली FD पर सीनियर सिटीजन 3.55% की दर से ब्याज कमा सकेंगे। 46 से 179 दिनों के लिए ब्याज दर 5.40% रहेगी। 180 से 210 दिनों के डिपॉजिट पर 6.15% और 211 दिनों से एक साल से कम की अवधि पर 6.40% की दर से ब्याज मिलेगा। इसी तरह, एक साल से अधिक और दो साल से कम की FD पर 6.75% ब्याज बैंक दे रहा है। तीन साल से पांच साल पर ब्याज दर 6.80% और 5 से 10 साल की अवधि के लिए 7.05% रहेंगी।

MCLR और EBLR भी हुए कम

इसके अलावा, SBI ने MCLR यानि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट में भी बदलाव किया है। SBI ने ओवरनाइट और एक महीने के MCLR रेट 7.90% से घटाकर 7.85% कर दिए गए हैं। तीन महीने का MCLR 8.30% से 8.25% हो गया है। जबकि छह महीने का MCLR 8.65% से घटाकर 8.60% हुआ है। एक और दो साल के MCLR रेट को 8.75% से बदलकर 8.70% किया गया है। इसी तरह, तीन साल का रेट 8.85% से घटाकर 8.80% कर दिया गया है। बता दें कि MCLR लोन के लिए न्यूनतम ब्याज दर होती है। इसमें कमी का मतलब है कि एसबीआई से मिलने वाले कई लोन सस्ते हो जाएंगे। एसबीआई ने 15 दिसंबर से एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट (EBLR) को 8.15% से घटाकर 7.90% करने का भी फैसला लिया है।

Fixed Deposit

Updated on:

13 Dec 2025 10:28 am

Published on:

13 Dec 2025 10:14 am

Hindi News / Business / SBI ने ब्याज दरों में किया बड़ा बदलाव, FD से लेकर लोन तक सब पर पड़ेगा असर

