SBI ने ब्याज दरों में किया बड़ा बदलाव, FD से लेकर लोन तक सब पर पड़ेगा असर

वहीं, स्टेट बैंक 3 करोड़ रुपए से कम के अन्य डिपॉजिट पर सामान्य ग्राहकों को 6.05% और सीनियर सिटीजन को 7.05% तक की ब्याज दरें ऑफर कर रहा है। ब्याज दर डिपॉजिट के टेन्योर के हिसाब से अलग-अलग होगी। सामान्य ग्राहकों के लिए, 7-45 दिनों वाले फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर 3.05% और 46 से 179 दिनों की अवधि वाली FD पर 4.90% की दर से ब्याज दिया जाएगा। यदि आप एसबीआई में 180 दिनों से लेकर 210 दिनों की अवधि के लिए एफडी करवाते हैं, तो ब्याज दरें 5.65% रहेंगी। 211 दिनों से एक साल से कम की अवधि के लिए बैंक 5.9% ब्याज दे रहा है। एसबीआई में एक साल से अधिक एवं दो साल से कम अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट पर 6.25% और तीन साल से अधिक एवं पांच साल से कम पर 6.30% ब्याज मिलेगा। वहीं, 5-10 साल वाली FD पर 6.05% की दर से ब्याज मिलेगा।