Happy Birthday थलाइवा: रजनीकांत को रियल एस्टेट से प्यार, जानें कहां लगा पैसा, कितनी है नेटवर्थ

साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। (PC: Facebook/rajinikanth)
Rajinikanth net worth: दक्षिण से लेकर उत्तर तक लोगों को स्टाइल की परिभाषा समझाने वाले रजनीकांत आज (12 दिसंबर) अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 75 साल के रजनीकांत बस कंडक्टर से सुपरस्टार की कुर्सी तक पहुंचे हैं। उनका जीवन न केवल आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि सफलता की ऊंचाई पर खुद को कैसे काबिज रखा जाए। निर्माताओं में रजनीकांत को साइन करने की होड़ रहती है। हालांकि, हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी फीस ही माथे पर पसीना ले आती है।
रजनीकांत फिल्मों के लिए मोटी फीस लेते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने फिल्म कुली के लिए 200 करोड़ से ज्यादा लिए हैं। पहले उनकी फीस 150 करोड़ रुपए तय हुई थी, लेकिन बाद में इसमें इजाफा हो गया। रजनीकांत की कमाई का मुख्य जरिया फिल्में ही हैं। इसके अलावा, उन्होंने रियल एस्टेट में काफी निवेश किया हुआ है। कहा जा सकता है कि जब निवेश की बात आती है, तो थलाइवा के दिल में रियल एस्टेट ही बसता है। उनका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो फोकस्ड और सेलेक्टिव है।
साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। नागार्जुन जैसे दक्षिण के दूसरे सुपरस्टार्स की तुलना में यह आंकड़ा काफी कम है। नागार्जुन के पास 3600 करोड़ रुपए की दौलत है। हालांकि, इसकी अपनी वजह है, रजनीकांत ब्रांड एंडोर्समेंट पर ध्यान नहीं देते। वह कमाई के लिए चुनिंदा विकल्पों पर ही केंद्रित रहते हैं। उनकी असली कमाई फिल्मों से होती है। इसके साथ ही रियल एस्टेट में निवेश पर अच्छा-खासा रिटर्न कमाते हैं।
रजनीकांत का पर्सनल इनवेस्टमेंट 110 करोड़ रुपए के आसपास है। मैजिकब्रिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, सुपरस्टार ने अपनी पत्नी के स्कूल में निवेश किया हुआ है। इसके साथ ही वह अपनी बेटी सौंदर्या के एनिमेशन स्टूडियो के भी इन्वेस्टर हैं। रजनीकांत चैरिटी में यकीन रहते हैं। बताया जाता है कि वह कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान भी करते हैं।
चेन्नई के 'बेवर्ली हिल्स' कहे जाने वाले इलाके Poes Garden में रजनीकांत का घर है। पारंपरिक साउथ इंडियन स्टाइल के इस घर में अभिनेता अपने परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने 2002 में यह प्रॉपर्टी खरीदी थी। इसकी मार्केट वैल्यू 40 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। चेन्नई के कोडंबक्कम में उनकी एक और प्रॉपर्टी है, जिसे शादी और दूसरे आयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बिल्डिंग का नाम रजनी के धार्मिक गुरु राघवेंद्र के नाम पर रखा गया है। इसकी कीमत 20 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। यह बिल्डिंग रजनीकांत के लिए केवल बिजनेस का जरिया ही नहीं है बल्कि, वह सामाजिक मेलजोल बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं।
महाराष्ट्र के पुणे स्थित एक गांव में रजनीकांत की प्रॉपर्टी है, जो उनके लिए बेहद खास है। इसके अलावा, रजनी के पास बेंगलुरु सहित कुछ दूसरे शहरों में भी प्रॉपर्टी हैं। उन्होंने रियल एस्टेट में बड़ा निवेश किया हुआ है। सुपरस्टार रजनी को लग्जरी कारों का शौक है और उनके पास एक से बढ़कर एक कारे हैं। रजनीकांत के कारों के कलेक्शन में बेंटले लिमोज़ीन, रोल्स-रॉयस फैंटम, रोल्स-रॉयस घोस्ट सहित कई कारें हैं। बताया जाता है कि बेंटले लिमोज़ीन को उनके लिए खासतौर पर कस्टमाइज किया गया था।
