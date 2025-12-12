Happy Birthday थलाइवा: रजनीकांत को रियल एस्टेट से प्यार, जानें कहां लगा पैसा, कितनी है नेटवर्थ

चेन्नई के 'बेवर्ली हिल्स' कहे जाने वाले इलाके Poes Garden में रजनीकांत का घर है। पारंपरिक साउथ इंडियन स्टाइल के इस घर में अभिनेता अपने परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने 2002 में यह प्रॉपर्टी खरीदी थी। इसकी मार्केट वैल्यू 40 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। चेन्नई के कोडंबक्कम में उनकी एक और प्रॉपर्टी है, जिसे शादी और दूसरे आयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बिल्डिंग का नाम रजनी के धार्मिक गुरु राघवेंद्र के नाम पर रखा गया है। इसकी कीमत 20 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। यह बिल्डिंग रजनीकांत के लिए केवल बिजनेस का जरिया ही नहीं है बल्कि, वह सामाजिक मेलजोल बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं।