Ashneer ने स्मृति मंधाना की टूटी शादी पर कसा तंज, खान परिवार का उड़ाया मजाक, Video वायरल

वीडियो के आखिरी में तीनों स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के शादी विवाद पर तंज कसते हैं। संयम की तरफ से जब शादी में कोरियोग्राफर के बारे में पूछा जाता है, तो राजेश और अशनीर इससे मना कर देते हैं। वह कहते हैं - हम कोरियोग्राफर नहीं देते, इससे शादी टूट जाती है और हमारा पेमेंट अटक जाता है। इसके बाद संयम बल्ला चलाने का इशारा करते हैं, जो सीधे तौर पर स्मृति-पलाश के शादी विवाद को दर्शाता है। अशनीर और राजेश इस इशारे के जवाब में सहमति जताते हैं। गौरतलब है कि अशनीर अपने बयानों को लेकर पहले भी सुर्खियों में बने रहे हैं। भारतपे के पूर्व को-फाउंडर का अपनी कंपनी से भी काफी विवाद चला है।