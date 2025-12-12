चीन के AI खिलौनों से सावधान, बच्चों को दे रहे ‘गलत’ ज्ञान, सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा!

इसी तरह, Alilo Smart AI Bunny के पास सेक्शुअल प्रैक्टिस और पोजीशन आदि से जुड़े सवालों के जवाब हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी अपने जिन खिलौनों को बच्चों के लिए बेस्ट गिफ्ट करार दे रही है, वो उन्हें नादान उम्र में ही एडल्ट बातें बता रहे हैं। AI Bunny के पास इस सवाल का भी जवाब है कि सेक्शुअल प्रैक्टिस में कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं। शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि चीनी खिलौने डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए भी खतरा बन सकते हैं। कुछ खिलौनों में बिल्ट-इन कैमरा और रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हैं, जिससे सबकुछ रिकॉर्ड किया जा सकता है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने भी स्मार्ट खिलौनों पर एक चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि इन खिलौनों में साइबर सुरक्षा और हैकिंग का जोखिम है।