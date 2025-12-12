12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

कारोबार

चीन के AI खिलौनों से सावधान, बच्चों को दे रहे ‘गलत’ ज्ञान, सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा!

China AI toys propaganda: एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि चीन में बन रहे AI खिलौने न केवल बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं, बल्कि गोपनीयता के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 12, 2025

Chinese AI Toys

चीन के AI खिलौनों को एक रिसर्च में खतरनाक बताया गया है। (PC: AI)

Chinese AI toys danger: चीन के AI खिलौनों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एक्स्पर्ट्स का कहना है कि चीन के AI खिलौने बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। एक शोध में यह बात सामने आई है कि चीन निर्मित कुछ खिलौने बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। चीन की सरकार इन खिलौनों को अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भी इस्तेमाल कर रही है।

ये खिलौने सबसे ज्यादा खतरनाक

यूएस पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च ग्रुप एजुकेशन फंड ने एनबीसी के पत्रकारों के साथ मिलकर चीनी खिलौनों पर अध्ययन किया है। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, इस शोध में AI निर्मित चीनी खिलौनों को बच्चों के लिए खतरनाक पाया गया है। खासकर, Miko 3, Alilo Smart AI Bunny, Curio Grok, Miriat Miiloo और FoloToy Sunflower Warmie जैसे AI खिलौने बच्चों को ऐसी बातचीत में उलझा सकते हैं, जो उनके लिए सही नहीं है।

बच्चों को पढ़ा रहे मैच्योर टॉपिक

चीनी AI खिलौनों में मैच्योर टॉपिक, जैसे कि सेक्शुअल प्रैक्टिस और ड्रग्स के इस्तेमाल से लेकर, चाकू की धार बढ़ाने या माचिस कैसे जलाएं, जैसे खतरनाक सवालों के जवाब शामिल हैं। रिसर्च में पाया गया है कि कुछ खिलौने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की लाइन पर काम करते हैं। जब यूज़र्स ने खिलौनों से पूछा कि क्या चीनी प्रीमियर शी जिनपिंग विनी द पूह जैसे दिखते हैं या ताइवान एक आजाद देश है, तो जवाब 'नहीं' में आया। Miriat Miiloo नामक AI खिलौना बच्चों को खतरनाक आदतें सिखा रहा है। 3 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए निर्मित इस खिलौने में चाकू को तेज करने की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। इसके अलावा यह बच्चों को सिखाता है कि चाकू को पकड़ने का सही तरीका क्या है।

FBI ने भी जारी की चेतावनी

इसी तरह, Alilo Smart AI Bunny के पास सेक्शुअल प्रैक्टिस और पोजीशन आदि से जुड़े सवालों के जवाब हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी अपने जिन खिलौनों को बच्चों के लिए बेस्ट गिफ्ट करार दे रही है, वो उन्हें नादान उम्र में ही एडल्ट बातें बता रहे हैं। AI Bunny के पास इस सवाल का भी जवाब है कि सेक्शुअल प्रैक्टिस में कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं। शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि चीनी खिलौने डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए भी खतरा बन सकते हैं। कुछ खिलौनों में बिल्ट-इन कैमरा और रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हैं, जिससे सबकुछ रिकॉर्ड किया जा सकता है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने भी स्मार्ट खिलौनों पर एक चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि इन खिलौनों में साइबर सुरक्षा और हैकिंग का जोखिम है।

Rajinikanth Birthday: रजनीकांत को रियल एस्टेट से प्यार, जानें कहां लगा पैसा, कितनी है नेटवर्थ
कारोबार
Rajinikanth Net Worth

Updated on:

12 Dec 2025 01:31 pm

Published on:

12 Dec 2025 01:26 pm

Hindi News / Business / चीन के AI खिलौनों से सावधान, बच्चों को दे रहे 'गलत' ज्ञान, सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा!

