Credit Card का कैसे उठाएं भरपूर फायदा, जान लें ये 7 बातें

हर कार्ड में लगभग 30 से 55 दिन की ब्याज मुक्त अवधि होती है। मान लीजिए आपकी बिल साइकिल 7 तारीख से शुरु है और ड्यू डेट 20 तारीख है। आप 7 तारीख को कोई पेमेंट करते हैं तो उसका बिल अगले महीने की 7 तारीख को जनेरेट होगा। वहीं, उसकी ड्यू डेट यानी 20 तारीख तक आपको अधिक समय मिल जाएगा। इससे आपको काफी लंबा इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है। ऐसे में आपकी कोई बड़ी पेमेंट हो, तो उसे इसी समय अवधि में करें।