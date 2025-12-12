क्या ट्रंप को खुश करने के लिए मेक्सिको ने लगाया भारत पर 50% टैरिफ! अब क्या करेगा भारत?



इस सवाल का जवाब एक तो वो है जो सामने दिख रहा है, एक वो है जो पर्दे के पीछे है. सामने वाला जवाब ये है कि इस पर मेक्सिको सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया है. जिसमें उसने बताया है कि ये फैसला घरेलू इंडस्ट्री का संरक्षण करने के लिए लिया गया है. राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम की सरकार का तर्क है कि ज्यादा टैरिफ लगाने से घरेलू चीजें बनाने वाली फैक्ट्रियों और लोगों की नौकरियां बचेंगी. इससे विदेशों से बहुत ज्यादा सस्ती चीजें आने से होने वाली होड़ कम होगी. खासकर कार, कपड़े, लोहा, प्लास्टिक, जूते और दूसरी रोजमर्रा की चीजों के क्षेत्र में ऐसा किया जा रहा है. मैक्सिको के अधिकारी इसे व्यापार में गड़बड़ी दूर करने और विदेशी सामान पर निर्भरता कम करने का तरीका भी बता रहे हैं. इससे मेक्सिको की घरेलू कंपनियों को भारत समेत दूसरे एशियाई देशों से आने वाली सस्ती चीजों के मुकाबले बराबरी का मौका मिलेगा.