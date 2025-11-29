अच्छा क्रेडिट स्कोर नहीं है Loan की गारंटी, बैंक इन बातों पर भी देते हैं ध्यान

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, जब कोई व्यक्ति लोन के लिए आवेदन करता है, तो बैंक सिर्फ यह नहीं जानना चाहते कि उसने पहला लोन चुकाया है या नहीं। बल्कि यह भी कि क्या वह आगे भी चुकाने की स्थिति में है। नौकरीपेशा लोगों के लिए स्थिरता जरूरी है। बार-बार नौकरी बदलना, प्रोबेशन पीरियड या नौकरी में गैप आपके आवेदन को कमजोर कर सकते हैं। अधिकांश बैंक ऐसे लोगों को लोन देना पसंद करते हैं, जिन्होंने एक ही कंपनी में कम से कम दो से तीन साल लगातार काम किया हो। अगर नौकरी किसी बड़ी कंपनी में है, तो लोन अप्रूव होने की संभावना बढ़ जाती है।