कारोबार

Gold Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, गिर गए भाव, जानिए क्या हैं दाम

Gold Price Today: वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट आई है। ऑल टाइम हाई कीमतों पर मुनाफावसूली आने से भाव गिर गए हैं। हालांकि, क्रिसमस के चलते आज एमसीएक्स पर सुबह के सेशन में कारोबार नहीं होगा।

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 25, 2025

Gold Price Today

सोने की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: ChatGPT)

Gold Price Today: सोने की कीमतों में उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली देखने को मिली है। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट आई है। बुधवार को सोने का वैश्विक भाव लाल निशान पर बंद हुआ है। कॉमेक्स पर सोना 0.06 फीसदी या 2.90 डॉलर की गिरावट के साथ 4,502.80 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.11 फीसदी या 5.05 डॉलर की गिरावट के साथ 4,479.42 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।

आज क्रिसमस के चलते वैश्विक और घरेलू बाजार बंद हैं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर आज सुबह के सेशन में ट्रेडिंग नहीं हो रही है। एमसीएक्स पर आज सिर्फ शाम के सेशन में ही ट्रेडिंग होगी। वैश्विक स्तर पर कीमतों में गिरावट का असर शुक्रवार को घरेलू बाजार में देखने को मिल सकता है।

घरेलू हाजिर बाजार में सोने के भाव

घरेलू हाजिर बाजार की बात करें, तो 24 कैरेट सोने का भाव 1,36,630 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,33,350 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,21,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,10,670 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 88,120 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,27,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,04,520 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,39,360 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,38,930 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,27,350 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,04,200 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

ज्वैलरी ब्रांड24 कैरेट (₹/10 ग्राम)22 कैरेट (₹/10 ग्राम)18 कैरेट (₹/10 ग्राम)14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
तनिष्क1,39,3601,27,7501,04,520
जोयालुक्कास1,38,9301,27,3501,04,200
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स1,27,6501,04,44081,230
कल्याण ज्वैलर्स1,27,350

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज गुरुवार को 22 कैरेट सोना 1,27,650 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,04,440 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 81,230 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज गुरुवार, 25 दिसंबर को 22 कैरेट सोने का रेट 1,27,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Business / Gold Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, गिर गए भाव, जानिए क्या हैं दाम

