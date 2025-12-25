Gold Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, गिर गए भाव, जानिए क्या हैं दाम

Gold Price Today: सोने की कीमतों में उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली देखने को मिली है। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट आई है। बुधवार को सोने का वैश्विक भाव लाल निशान पर बंद हुआ है। कॉमेक्स पर सोना 0.06 फीसदी या 2.90 डॉलर की गिरावट के साथ 4,502.80 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.11 फीसदी या 5.05 डॉलर की गिरावट के साथ 4,479.42 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।