वित्तीय सुरक्षा में मिडिल क्लास के लिए कौनसा विकल्प है बेहतर, इमरजेंसी फंड या हेल्थ इंश्योरेंस?

दस लाख रुपये का हेल्थ कवर और दस लाख की बचत समान नहीं माने जा सकते। इंश्योरेंस कवर हर साल रिन्यू होता है और बड़े अस्पताल खर्च को संभाल सकता है, जबकि इमरजेंसी फंड एक बार खर्च होने पर खत्म हो सकता है। हालांकि छोटे या अचानक होने वाले खर्चों के लिए इमरजेंसी फंड जरूरी है। बेहतर रणनीति यह मानी जाती है कि पहले छह से बारह महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड तैयार किया जाए, फिर पर्याप्त बेस कवर के साथ 'सुपर टॉप अप' जैसा प्लान लिया जाए। मेट्रो सिटी में बढ़ती इलाज लागत को देखते हुए यह संतुलित मॉडल मिडिल क्लास के लिए ज्यादा सुरक्षित विकल्प साबित हो सकता है।