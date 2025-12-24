24 दिसंबर 2025,

कारोबार

Post Office की कमाल की स्कीम, हर 3 महीने में मिलेंगे 51,250 रुपये, मैच्योरिटी पर मूलधन भी आएगा वापस, समझिए कैलकुलेशन

Post Office SCSS calculator: डाकघर की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में न्यूनतम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं। वहीं, अधिकतम 30 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं।

2 min read
भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 24, 2025

Post Office SCSS calculator

पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हर 3 महीने में ब्याज आय मिलती है। (PC: ChatGPT)

Post Office Senior Citizens Savings Scheme: पोस्ट ऑफिस द्वारा ऑफर की जानी वाली स्मॉल सेविंग स्कीम्स में सबसे ज्यादा ब्याज दर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह स्कीम सीनियर सिटीजंस के लिए है। इस स्कीम में आपको केवल एक बार ही पैसे जमा कराने होते हैं। इसके बाद आपको हर तीन महीने में रेगुलर इनकम मिलती है। इस योजना में इस समय 8.2 फीसदी सालाना ब्याज दर मिल रही है।

कितना डाल सकते हैं पैसा?

पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में न्यूनतम 1000 रुपये जमा करा सकते हैं। वहीं, अधिकतम 30 लाख रुपये जमा कराए जा सकते हैं। इस योजना में किये गए निवेश पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है। हालांकि, ब्याज टैक्सेबल रहता है।

Post Office SCSS में कौन खुला सकता है अकाउंट?

पोस्ट ऑफिस की इस सेविंग स्कीम में 60 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति खाता खुलवा सकता है। VRS लेने वाले सिविल और डिफेंस सेक्टर के रिटायर्ड कर्मचारियों को इस योजना में एंट्री के लिए उम्र में छूट दी गई है। 55 साल से अधिक और 60 साल से कम उम्र के रिटायर्ड सिविलियन कर्मचारी रियाटरमेंट बेनिफिट्स रिसिप्ट के 1 महीने के भीतर इस योजना में अकाउंट खोल सकते हैं। डिफेंस सेक्टर के लिए यह उम्र 50 साल से अधिक और 60 साल से कम है। इस योजना में जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं।

कितनी है मैच्योरिटी अवधि?

इस योजना में मैच्योरिटी अवधि 5 साल होती है। निवेशक इस अवधि को 3-3 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में एक फॉर्म जमा कराना होगा। इस अकाउंट का प्रीमैच्योर क्लोजर भी हो सकता है। अगर 1 साल से पहले खाता बंद कराते हैं, तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर ब्याज आपके खाते में आया भी है, तो वह रकम मूलधन से काट ली जाएगी। अगर अकाउंट 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले बंद कराया जाता है, तो मूलधन से 1.5 फीसदी के बराबर रकम काट ली जाएगी। अगर अकाउंट 2 साल के बाद और 5 साल से पहले बंद कराया जाता है, तो मूलधन से 1 फीसदी के बराबर रकम काट ली जाएगी। वहीं, एक्सटेंडेड अकाउंट को 1 साल बाद कभी भी बंद कराया जा सकता है, इसमें कोई पैसा नहीं कटेगा।

विवरणनिवेश की जानकारी
कुल निवेश राशि (Principal Amount)₹25,00,000
वर्तमान ब्याज दर (सालाना)8.2%
कुल समय अवधि (5 साल + 3 साल विस्तार)8 वर्ष
त्रैमासिक ब्याज आय (हर 3 महीने में)₹51,250
एक साल की कुल ब्याज आय₹2,05,000
8 साल में कुल ब्याज की कमाई₹16,40,000
मैच्योरिटी पर वापस मिलने वाली राशि₹25,00,000

25 लाख रुपये जमा करें तो कितनी मिलेगी इनकम

रिटायरमेंट पर आपको जो पैसा मिले या अपनी सेविंग्स को आप इस स्कीम में डाल सकते हैं। मान लीजिए आप 25 लाख रुपये इस स्कीम में डालते हैं और 5 साल बाद अकाउंट को 3 साल के लिए और आगे बढ़ा लेते हैं। ऐसे में 8 साल तक हर तीन महीने में आपको 51,250 रुपये ब्याज आय मिलेगी। इस तरह आप 8 साल में कुल 16,40,000 रुपये ब्याज कमा लेंगे। इसके बाद मैच्योरिटी पर आपको आपके 25 लाख रुपये वापस मिल जाएंगे।

