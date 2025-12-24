Post Office की कमाल की स्कीम, हर 3 महीने में मिलेंगे 51,250 रुपये, मैच्योरिटी पर मूलधन भी आएगा वापस, समझिए कैलकुलेशन

इस योजना में मैच्योरिटी अवधि 5 साल होती है। निवेशक इस अवधि को 3-3 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में एक फॉर्म जमा कराना होगा। इस अकाउंट का प्रीमैच्योर क्लोजर भी हो सकता है। अगर 1 साल से पहले खाता बंद कराते हैं, तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर ब्याज आपके खाते में आया भी है, तो वह रकम मूलधन से काट ली जाएगी। अगर अकाउंट 1 साल के बाद लेकिन 2 साल से पहले बंद कराया जाता है, तो मूलधन से 1.5 फीसदी के बराबर रकम काट ली जाएगी। अगर अकाउंट 2 साल के बाद और 5 साल से पहले बंद कराया जाता है, तो मूलधन से 1 फीसदी के बराबर रकम काट ली जाएगी। वहीं, एक्सटेंडेड अकाउंट को 1 साल बाद कभी भी बंद कराया जा सकता है, इसमें कोई पैसा नहीं कटेगा।