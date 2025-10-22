Home Loan Tips: घर खरीदने के लिए ले रहे हैं होम लोन? पहले समझ लें ये 5 बातें, बाद में नहीं पड़ेगा पछताना

होम लोन लेते समय क्रेडिट स्कोर काफी महत्वपूर्ण होता है। बेसिक होम लोन के फाउंडर अतुल मोंगा ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि क्रेडिट स्कोर ही तय करता है कि आपको होम लोन मिलेगा या नहीं। मिला भी तो ब्याज दर कितनी किफायती होगी, यह भी काफी हद तक क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है। मोंगा ने कहा, 'उन ग्राहकों को बैंक कम ब्याज दर ऑफर करते हैं, जिनका क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है। ग्राहकों को होम लोन के लिए अप्लाई करने से पहले अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर लेनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी है, तो उसे सुधारना चाहिए। आपकी कोई रकम बकाया है, तो उसे चुका दें।'