HDFC Bank से 26 लाख का होम लोन लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी? EMI भी जानिए

HDFC Bank Home Loan Calculator: होम लोन लेते समय ग्राहक को इस बात को लेकर आश्वस्त होना चाहिए कि वे हर महीने ईएमआई की रकम चुका देंगे। इसके लिए ग्राहक के पास एक स्टेबल और रेगुलर इनकम सोर्स होना चाहिए।

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 11, 2025

HDFC Bank Home Loan Calculator

HDFC Bank होम लोन पर न्यूनतम 7.90 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। (PC: Freepik)

HDFC Bank Home Loan Calculator: एक आम व्यक्ति के लिए होम लोन सबसे लंबी अवधि वाला और सबसे बड़ा लोन होता है। लंबी अवधि में होम लोन में एक बड़ी रकम ब्याज के रूप में चुकानी होती है। इसलिए होम लोन लेने से पहले कई बैंकों के ऑफर्स अच्छे से देख लेने चाहिए। जहां सबसे कम ब्याज दर हो और प्रोसेसिंग फीस कम हो, वहां से होम लोन लेना चाहिए। होम लोन लेते समय हिडन चार्जेज के बारे में भी पता कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक होम लोन पर कितना ब्याज ले रहा है।

HDFC Bank की होम लोन पर ब्याज दर

एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। यह होम लोन पर न्यूनतम 7.90 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, होम लोन पर अधिकतम ब्याज दर 13.20 फीसदी है। बैंक की सभी ब्याज दरें पॉलिसी रेपो रेट से बेंचमार्क हैं। इस समय रेपो रेट 5.50 फीसदी है।

लोन की अवधि (साल)मासिक EMI (रुपये)कुल ब्याज (रुपये)
3019,07842,68,036
2520,06734,20,167
2021,74726,19,386

26 लाख के होम लोन पर EMI

अगर आप एचडीएफसी बैंक से 26 लाख रुपये का होम लोन 8 फीसदी ब्याज दर पर 30 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 19,078 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 42,68,036 रुपये चुकाएंगे। अगर आप यह लोन 25 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 20,067 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 34,20,167 रुपये चुकाएंगे। अगर आप यह लोन 20 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 21,747 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 26,19,386 रुपये चुकाएंगे।

लोन की अवधि (साल)मासिक EMI (रुपये)न्यूनतम सैलरी (रुपये)
3019,07838,156
2520,06740,134
2021,74743,494

कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी?

बैंक कर्मचारी की सैलरी के 50 फीसदी रकम के बराबर ईएमआई वाला लोन दे देते हैं। अगर आपके पास पहले से कुछ लोन्स हैं, तो उन लोन्स की कुल ईएमआई को आपकी आधी सैलरी में से घटाने पर जो रकम आएगी, उतनी रकम की ईएमआई वाला नया लोन आपको मिल सकता है। बैंक अक्सर लोन देते समय इस नियम का इस्तेमाल करते हैं।

इस तरह 30 साल के लिए 26 लाख रुपये का होम लोन लेने के लिए आपकी न्यूनतम सैलरी 38,156 रुपये होनी चाहिए। यह लोन आप 25 साल के लिए लेते हैं, तो न्यूनतम सैलरी 40,134 रुपये होनी चाहिए। वहीं, 20 साल का लोन लेने के लिए आपकी न्यूनतम सैलरी 43,494 रुपये होनी चाहिए। बशर्ते आपके पास पहले से कोई दूसरा लोन न हो।

कारोबार

