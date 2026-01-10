Financial Planning Tips: 30 की उम्र में डाल लीं ये 8 आदतें तो अगले 30 साल नहीं रहेगी पैसों की कमी

Financial Planning Tips: 30 की उम्र में आप खुद को युवा महसूस करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से यह दशक एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। आप रिटायरमेंट के रास्ते का लगभग आधा सफर तय कर चुके होते हैं। इस उम्र में बनाई गई आदतें ही यह तय करेंगी कि भविष्य सुरक्षित होगा या तनावपूर्ण। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, बचत शुरू करें, समझदारी से निवेश करें और पहले से प्लानिंग करें। आज उठाए गए छोटे लेकिन सोचे-समझे कदम कल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएंगे।