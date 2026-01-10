नेटफ्लिक्स को दो करोड़ भारतीयों ने करवाया 85 करोड़ का फायदा, इन दो महिलाओं का बड़ा रोल

6 जनवरी, 2016 को जब नेटफ्लिक्स ने भारत में सेवा शुरू की तो 800 रुपये हर माह से शुरू किया था। तब यहां 40 करोड़ लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते थे (जो अब 65 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है)। इनमें से करोड़ों लोग नेटफ्लिक्स देख सकते थे, लेकिन 800 रुपये हर महीने देकर नहीं। नेटफ्लिक्स ने बहुत जल्द यह बात समझ ली और 2019 में 149 रुपये वाला प्लान (मोबाइल के लिए) पेश कर दिया। बाकी प्लान को भी उसने ग्राहक संख्या बढ़ाने के लिहाज से सस्ता किया। बेसिक प्लान तो महज 199 रुपये का कर दिया। इसका नतीजा रहा कि उसके ग्राहक तेजी से बढ़े।