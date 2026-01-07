हाईवे पर सिर्फ टोल मत दीजिए, इससे कमाइए भी! जानते हैं ये तरीका?

इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) ऐसा निवेश का जरिया, जो म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करता है। हाईवे InvITs पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं, मुख्य रूप से टोल रोड्स और नेशनल हाईवे में निवेश करते हैं। इनकी शेयर बाजार में ट्रेडिंग होती है। ये मार्केट रेगुलेटर SEBI द्वारा रेगुलेट, RBI से अप्रूव्ड और गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। मतलब ये कि ये कोई चालू या ऐसी वैसी स्कीम नहीं है। लाखों लोग इसमें निवेश निवेश कर रहे हैं और मोटी रकम कमा भी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर रिटेल निवेशकों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। जबकि InvITs का मुख्य काम ही रिटेल निवेशकों जैसे कि हम और आप, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे रोड, पावर प्लांट, टेलीकॉम टावर में निवेश का आसान तरीका देना है। पहले ये बड़े संस्थानों तक सीमित थे। इससे इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए फंडिंग बढ़ती है और निवेशकों को एक रेगुलर कमाई मिलती है।