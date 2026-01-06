अमूल मस्ती दही क्वालिटी टेस्ट में फेल! कंपनी की आई सफाई; कहा हमें नहीं पता कि…

अमूल की ओर से जारी बयान में कहा गया, "दही एक जीवित उत्पाद है जिसमें स्वस्थ बैक्टीरिया होते हैं और पैक पर दिए निर्देशों के अनुसार सावधानी से हैंडल करना चाहिए। हमें पता नहीं है कि सैंपल टेस्टिंग से पहले कैसे लिया और हैंडल किया गया था।" साथ ही, कंपनी की ओर कहा गया "अमूल मस्ती दही का पैक FSSAI के तहत बताए गए सभी क्वालिटी मानकों के साथ-साथ अमूल के आंतरिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी पूरा करता है।"