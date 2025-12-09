Netflix ने 300 मिलियन यूजर्स को भेजा लेट नाइट मेल, 82.7 बिलियन डॉलर की ऐतिहासिक डील पर कही ये बड़ी बात

कंपनी ने बताया कि डील के लागू होने में अभी 12 से 18 महीने लग सकते हैं और तब तक दोनों स्ट्रीमिंग सर्विसेज अलग-अलग तरह से काम करती रहेंगी।कंपनी ने यह भी कहा कि डील को लागू करने से पहले रेगुलेटरी अप्रूवल और शेयरहोल्डर्स की इजाजत लेना जरूरी है। नेटफ्लिक्स के हेल्प सेंटर पर भी यह जानकारी अपडेट की गई है कि, यूजर्स के मेंबरशिप प्लान और कंटेंट की उपलब्धता में अभी कोई बदलाव नहीं होगा।