Netflix ने 300 मिलियन यूजर्स को भेजा लेट नाइट मेल, 82.7 बिलियन डॉलर की ऐतिहासिक डील पर कही ये बड़ी बात

Netflix Warner Bros Discovery Deal: स्ट्रीमिंग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नेटफ्लिक्स (Netflix) ने हॉलीवुड की बड़ी कंपनी वार्नर ब्रदर्स (Warner Bros) को खरीदने का एलान कर दिया है। यह डील 82.7 अरब डॉलर से ज्यादा की है। इस अधिग्रहण में एचबीओ मैक्स (HBO Max) और एचबीओ (HBO) जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म भी नेटफ्लिक्स के साथ आ जाएंगे।
दुनिया की दिग्गज स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स ने 82.7 बिलियन डॉलर में वार्नर ब्रदर्स, HBO और HBO Max पर टेकओवर के एलान के बाद अपने 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स को देर रात ईमेल भेजकर आश्वस्त किया है कि फिलहाल प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स के प्लेटफॉर्म अभी अलग-अलग ही काम करते रहेंगे।
कंपनी ने बताया कि डील के लागू होने में अभी 12 से 18 महीने लग सकते हैं और तब तक दोनों स्ट्रीमिंग सर्विसेज अलग-अलग तरह से काम करती रहेंगी।कंपनी ने यह भी कहा कि डील को लागू करने से पहले रेगुलेटरी अप्रूवल और शेयरहोल्डर्स की इजाजत लेना जरूरी है। नेटफ्लिक्स के हेल्प सेंटर पर भी यह जानकारी अपडेट की गई है कि, यूजर्स के मेंबरशिप प्लान और कंटेंट की उपलब्धता में अभी कोई बदलाव नहीं होगा।
इस बड़ी डील के बाद अमेरिका में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। कई बड़े राजनेताओं और उद्योग समूहों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि इतने बड़े मर्जर से बाजार में एक कंपनी का अधिकार हो जाएगा। इससे भविष्य में सब्सक्रिप्शन रेट्स में तेजी, विज्ञापनों में इजाफा और एक जैसे कंटेंट का खतरा बढ़ सकता है। सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने इस टेकओवर को 'एंटी-मोनोपॉली नाइटमेयर' बताया है।
इन आलोचनाओं के बीच नेटफ्लिक्स के को-सीईओ टेड सारेंडोस ने कहा है कि, यह डील यूजर्स, क्रिएटर्स और पूरी इंडस्ट्री के हित में है। उनका कहना है कि दोनों कंपनियों के एक-साथ आने से एक मजबूत एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम तैयार होगा और दर्शकों को लंबे समय तक इसका फायदा मिलेगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, नेटफ्लिक्स का वार्नर ब्रदर्स को खरीदना सिर्फ एक विलय (Merger) नहीं है, अगर यह डील मंजूर होती है तो नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स मिलकर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की सुपर पावर बन जाएंगे।
स्ट्रीमिंग का दबदबा: वार्नर ब्रदर्स के पास एचबीओ (HBO), वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो और कई बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी हैं। ये सब नेटफ्लिक्स के पास आने से स्ट्रीमिंग मार्केट में नेटफ्लिक्स का दबदबा बढ़ जाएगा।
थिएटर विंडो को होगा नुकसान: आमतौर पर कोई भी बड़ी फिल्म पहले सिनेमाघरों में रिलीज होती थी, जिसे थिएटर विंडो कहते हैं। वार्नर ब्रदर्स की कुछ फिल्मों को पहले ही जल्दी ओटीटी पर रिलीज किया जा चुका है। सिनेमाघरों को डर है कि इस डील के बाद नेटफ्लिक्स थिएटर विंडो को और छोटा कर सकता है या पूरी तरह खत्म कर सकता है।
कम कमाई का डर: अगर फिल्में जल्दी ओटीटी पर आने लगीं, तो दर्शक सिनेमाघर जाने के बजाय घर पर ही देखना पसंद करेंगे। इससे सिनेमाघर मालिकों की टिकट बिक्री और कमाई पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।
कंटेंट पर कब्जा: यह डील नेटफ्लिक्स को 'हैरी पॉटर', 'गेम ऑफ थ्रोन्स' (HBO) और 'स्ट्रेंजर थिंग्स' जैसे बड़े कंटेंट का मालिक बना देगी। इससे बाजार में प्रतियोगिता कम हो सकती है, इससे छोटे स्टूडियो और स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है।
हालांकि दर्शकों को इस बदलाव के लिए इंतजार करना होगा। क्योंकी नेटफ्लिक्स ने साफ कर दिया है कि फिलहाल यूजर्स के सब्सक्रिप्शन और देखने के अनुभव में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है।
