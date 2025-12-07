Elon Musk के Grok AI का करिश्मा: 24 घंटे से तड़प रहे मरीज की बचाई जान, डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाए थे बीमारी

इस घटना के बाद उस शख्स ने रेडिट पर लिखा, "आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उस AI की वजह से जिसने वो बीमारी पकड़ ली, जिसे डॉक्टर नहीं देख पाए।" उसने लोगों को सलाह दी है कि अगर आप दर्द में हैं और डॉक्टर आपको घर भेज दें, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। अगर रात के 3 बजे भी आप दर्द से तड़प रहे हैं और गूगल या AI पर लक्षण चेक कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी बात पर अड़े रहें और सही इलाज करवाएं, क्योंकि जान आपकी है।