7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Elon Musk के Grok AI का करिश्मा: 24 घंटे से तड़प रहे मरीज की बचाई जान, डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाए थे बीमारी

Grok AI Saves Man Life: डॉक्टर ने मरीज को गैस बताकर घर भेजा, लेकिन Grok AI ने बताया कि अपेंडिक्स फटने वाला है। जानें कैसे AI की सही सलाह से एक शख्स की जान बच गई।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 07, 2025

Grok AI Saves Man Life

Grok AI Saves Man Life (Image: Reddit)

Grok AI Saves Man Life: क्या हम उस दौर में आ गए हैं जहां मशीनों की समझ इंसानी डॉक्टरों पर भारी पड़ने लगी है? यह सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि एक 49 साल के शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जिसे डॉक्टरों ने एसिडिटी बताकर घर भेज दिया था, उसकी जान आखिरकार एक AI चैटबॉट ने बचाई है। अगर उस रात टेक्नोलॉजी का साथ न मिलता, तो शायद कहानी का अंत बहुत बुरा होता।

आइए जानते हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ था और एलन मस्क के ग्रोक (Grok) ने कैसे युवक की जान बचाई है?

24 घंटे दर्द में तड़पता रहा मरीज, पर डॉक्टर नहीं समझ पाए

रेडिट (Reddit) पर अपना दर्द साझा करते हुए एक यूजर ने बताया कि पिछले 24 घंटे उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। उसके पेट में इतना तेज दर्द उठ रहा था मानो अंदर कोई ब्लेड चला रहा हो। हालत ये थी कि वो बिस्तर पर सीधा लेट भी नहीं पा रहा था, बस जमीन पर घुटने मोड़कर लेटने से थोड़ी राहत मिल रही थी।

हैरानी की बात ये थी कि न तो उसे बुखार था और छूने पर पेट भी बिल्कुल नरम लग रहा था। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हुआ, तो वो अस्पताल भागा। वहां डॉक्टरों ने ऊपर-ऊपर से जांच की, पेट दबाकर देखा और बोले घबराने की बात नहीं, बस गैस-एसिडिटी है। उन्होंने दवा थमाई और घर भेज दिया।

जब दवा फेल हुई, तो AI बना आखिरी सहारा

घर आकर उसने दवा खाई, लेकिन दर्द टस से मस नहीं हुआ। तकलीफ बढ़ती जा रही थी। थक-हारकर उस शख्स ने अपना फोन उठाया और एलन मस्क की कंपनी xAI के चैटबॉट Grok को अपनी आपबीती बताई। उसने अपने एक-एक लक्षण को बारीकी से टाइप किया।

ग्रोक ने जो जवाब दिया, उसने मरीज के होश उड़ा दिए। AI ने साफ शब्दों में चेतावनी दी, "यह कोई मामूली एसिडिटी नहीं है। तुम्हारे लक्षण बता रहे हैं कि यह 'अटिपिकल अपेंडिसाइटिस' है या फिर पेट में अल्सर फटने वाला है। तुरंत अस्पताल वापस जाओ और CT स्कैन की जिद करो।"

डॉक्टर से छिपाई बात, तब जाकर हुआ स्कैन

AI की यह चेतावनी पढ़कर शख्स दोबारा अस्पताल की तरफ भागा। लेकिन इस बार उसने एक समझदारी दिखाई। उसे डर था कि अगर उसने डॉक्टर को बताया कि AI ने ऐसा कहा है तो डॉक्टर उसकी बात को मजाक में टाल सकते हैं या अनसुना कर सकते हैं।

इसलिए उसने डॉक्टर से यह बात छिपा ली। उसने Grok के बताए सटीक मेडिकल तर्कों को डॉक्टर के सामने ऐसे रखा जैसे उसे खुद इस बात का अहसास हो। उसने डॉक्टर से स्कैन के लिए बहस की और जिद पर अड़ गया। मरीज का आत्मविश्वास और सटीक तर्क सुनकर डॉक्टर भी मजबूर हो गए और उन्होंने स्कैन के लिए हां कर दी।

स्कैन की रिपोर्ट देख डॉक्टर भी रह गए सन्न

जैसे ही CT स्कैन की रिपोर्ट आई, वहां मौजूद डॉक्टरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ग्रोक का अंदाजा सौ प्रतिशत सही था। मरीज का अपेंडिक्स बुरी तरह सूज चुका था और वह फटने की कगार पर था। अगर थोड़ी देर और होती, तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता था।

आनन-फानन में उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। करीब 6 घंटे की सर्जरी के बाद अपेंडिक्स निकाला गया। अब वो शख्स पूरी तरह ठीक है और अपने घर पर है।

तकनीक का इस्तेमाल करने में शर्म कैसी?

इस घटना के बाद उस शख्स ने रेडिट पर लिखा, "आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उस AI की वजह से जिसने वो बीमारी पकड़ ली, जिसे डॉक्टर नहीं देख पाए।" उसने लोगों को सलाह दी है कि अगर आप दर्द में हैं और डॉक्टर आपको घर भेज दें, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। अगर रात के 3 बजे भी आप दर्द से तड़प रहे हैं और गूगल या AI पर लक्षण चेक कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी बात पर अड़े रहें और सही इलाज करवाएं, क्योंकि जान आपकी है।

ये भी पढ़ें

क्या अब हर वक्त ट्रैक होगी आपकी लोकेशन? निजता के सवाल पर टेक कंपनियों की सरकार को ‘ना’
टेक्नोलॉजी
Sanchar Saathi Controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Updated on:

07 Dec 2025 06:33 pm

Published on:

07 Dec 2025 06:21 pm

Hindi News / Technology / Elon Musk के Grok AI का करिश्मा: 24 घंटे से तड़प रहे मरीज की बचाई जान, डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाए थे बीमारी

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

बजट से लेकर प्रीमियम तक: इस सप्ताह लॉन्च हुए ये 3 स्मार्टफोन्स

Top 3 Phones Launched This Week Realme P4x 5G, Redmi 15C 5G and Vivo X300 Series
टेक्नोलॉजी

24 घंटे ऑन रहेगा GPS? Apple-Google ने सरकार के प्रस्ताव पर जताया कड़ा विरोध

Sanchar Saathi Controversy
टेक्नोलॉजी

Mobile Recharge Hike: नए साल में फिर लगेगा ‘महंगाई’ का करंट? पेमेंट ऐप्स के इस नोटिफिकेशन ने बढ़ाई सबकी टेंशन

Mobile Recharge Hike
टेक्नोलॉजी

आधार कार्ड अपडेट के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, घर बैठे ऐसे कर सकेंगे बदलाव

Aadhaar Card Update
टेक्नोलॉजी

पुतिन की कार की पिछली सीट पर रखा था वो ‘काला बैग’, जो एक बटन में हिला सकता है पूरी दुनिया!

Putin Nuclear Briefcase
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.