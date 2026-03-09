Mobile Charger Cover Risk: क्या आपने भी मोबाइल चार्जर पर लगाया है स्टाइलिश कवर? संभल जाएं, घर में लग सकती है आग

Mobile Charger Cover Risk: स्मार्टफोन को सुरक्षित रखने के लिए कवर लगाना आम बात है। लेकिन अब एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लोग अपने मोबाइल चार्जर और चार्जिंग केबल पर भी सजावटी कवर लगाने लगे हैं। देखने में यह कवर भले ही आकर्षक लगते हों, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार चार्जर पर इस तरह के कवर लगाना खतरनाक साबित हो सकता है। खासकर गर्मियों के मौसम में इससे ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है और गंभीर स्थिति में आग लगने की संभावना भी बन सकती है।