टेक्नोलॉजी

Mobile Charger Cover Risk: क्या आपने भी मोबाइल चार्जर पर लगाया है स्टाइलिश कवर? संभल जाएं, घर में लग सकती है आग

Mobile Charger Cover Risk: क्या आप भी मोबाइल चार्जर पर कवर लगाते हैं? जानिए क्यों यह आदत खतरनाक हो सकती है। कवर लगाने से चार्जर ओवरहीट हो सकता है और गंभीर मामलों में आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है।

भारत

image

Rahul Yadav

Mar 09, 2026

Mobile Charger Cover Risk

Mobile Charger Cover Risk (Image: Gemini)

Mobile Charger Cover Risk: स्मार्टफोन को सुरक्षित रखने के लिए कवर लगाना आम बात है। लेकिन अब एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लोग अपने मोबाइल चार्जर और चार्जिंग केबल पर भी सजावटी कवर लगाने लगे हैं। देखने में यह कवर भले ही आकर्षक लगते हों, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार चार्जर पर इस तरह के कवर लगाना खतरनाक साबित हो सकता है। खासकर गर्मियों के मौसम में इससे ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है और गंभीर स्थिति में आग लगने की संभावना भी बन सकती है।

चार्जर पर कवर क्यों हो सकता है खतरनाक

मोबाइल चार्जर को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि चार्जिंग के दौरान पैदा होने वाली गर्मी धीरे-धीरे बाहर निकल सके। लेकिन जब चार्जर पर रबर, सिलिकॉन या प्लास्टिक का कवर लगा दिया जाता है तो यह गर्मी बाहर निकलने के बजाय अंदर ही फंस सकती है। इससे चार्जर जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगता है।

गर्मी के मौसम में जब बाहर का तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब चार्जर की गर्मी और भी बढ़ सकती है। ऐसे में कवर लगा होने की वजह से हीट बाहर नहीं निकल पाती और ओवरहीटिंग की समस्या बढ़ जाती है।

चार्जर के डिजाइन में नहीं होती वेंटिलेशन

स्मार्टफोन के अंदर हीट मैनेजमेंट के लिए अलग-अलग तकनीकें होती हैं, जैसे हीट डिसिपेशन सिस्टम या कूलिंग मैकेनिज्म। लेकिन चार्जर के अंदर ऐसी कोई वेंटिलेशन व्यवस्था नहीं होती। चार्जर की पूरी बॉडी प्लास्टिक में बंद रहती है।

अगर इसके ऊपर मोटा कवर लगा दिया जाए तो हीट बाहर निकलने का रास्ता और भी सीमित हो जाता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स चार्जर पर किसी भी तरह का कवर लगाने से बचने की सलाह देते हैं।

चार्जर और फोन दोनों को हो सकता है नुकसान

चार्जर पर कवर लगाने का असर सिर्फ चार्जर तक सीमित नहीं रहता। जब चार्जर ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसकी चार्जिंग क्षमता पर भी असर पड़ता है। कई बार ऐसे चार्जर अपनी स्पीड कम कर देते हैं ताकि ज्यादा गर्मी से बच सकें।

इसके अलावा ओवरहीट चार्जर से फोन की बैटरी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। लंबे समय तक ऐसे चार्जर से फोन चार्ज करने पर बैटरी की सेहत कमजोर हो सकती है। कुछ मामलों में फोन भी ज्यादा गर्म होने लगता है, जिससे बैटरी डैमेज या बैटरी फूलने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं।

आग लगने का भी हो सकता है खतरा

अगर चार्जर लगातार ज्यादा गर्म होता रहे और उस पर कवर भी लगा हो, तो यह जोखिम और बढ़ जाता है। खासकर तब जब फोन को लंबे समय तक चार्जिंग पर छोड़ दिया जाए, जैसे रातभर चार्ज करना। गर्म वातावरण और हीट ट्रैप होने की स्थिति में यह आग लगने का कारण भी बन सकता है।

क्या करना चाहिए

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मोबाइल चार्जर को हमेशा खुली जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए और उस पर किसी तरह का कवर नहीं लगाना चाहिए। साथ ही चार्जिंग के दौरान चार्जर को ऐसे स्थान पर रखें जहां हवा का प्रवाह बना रहे।

अगर चार्जर असामान्य रूप से ज्यादा गर्म हो रहा है या उसमें जलने जैसी गंध आ रही है तो उसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर देना चाहिए। छोटी-सी सावधानी आपके फोन और घर दोनों को सुरक्षित रख सकती है। इसलिए चार्जर को सजाने के बजाय उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ही बेहतर है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Technology / Mobile Charger Cover Risk: क्या आपने भी मोबाइल चार्जर पर लगाया है स्टाइलिश कवर? संभल जाएं, घर में लग सकती है आग

