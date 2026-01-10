Reliance Jio का IPO कब होगा लॉन्च? संभावित प्राइस बैंड आया सामने, जानिए क्या है GMP

जिरोधा पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज की AGM में यह स्पष्ट किया गया था कि रिलायंस जियो को 2026 की पहली छमाही में शेयर बाजार में लाने की तैयारी है। मौजूदा संकेत जून 2026 के आसपास की टाइमलाइन की ओर इशारा कर रहे हैं। जिरोधा के मुताबिक, कंपनी रेगुलेटरी अप्रूवल्स के साथ IPO स्ट्रक्चर को अंतिम रूप देने में जुटी है। लाइव मिंट और अन्य मार्केट रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि यह भारतीय शेयर बाजार के इतिहास के सबसे बड़े IPO में से एक हो सकता है, जिसका प्राइस बैंड लगभग 1,048 से 1,457 रुपये तक हो सकता है।