10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Reliance Jio का IPO कब होगा लॉन्च? संभावित प्राइस बैंड आया सामने, जानिए क्या है GMP

रिलायंस जियो IPO जून 2026 के आसपास लॉन्च हो सकता है। DRHP फाइल करने से पहले ही GMP शुरू हो चुका है, Zerodha, Bigul और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक इश्यू साइज 20,000 करोड़ से 36,000 करोड़ रुपये के बीच आंका जा रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 10, 2026

JIO ipo

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Reliance Jio IPO: रिलायंस जियो का IPO लंबे समय से भारतीय कैपिटल मार्केट में चर्चा का विषय बना हुआ है और 2026 में इसके लॉन्च को लेकर लगातार नए संकेत सामने आ रहे हैं। विभिन्न ब्रोकरेज और मार्केट प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक, यह आईपीओ अब इश्यू की तैयारी के आखिरी स्टेज में माना जा रहा है। तीसरे और सबसे अहम अपडेट के तौर पर यह सामने आया है कि रिलायंस जियो IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम DRHP फाइलिंग से पहले ही शुरू हो चुका है, जिससे निवेशकों की रुचि की गहराई साफ जाहिर हो रही है।

कब आ सकता है IPO?

जिरोधा पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज की AGM में यह स्पष्ट किया गया था कि रिलायंस जियो को 2026 की पहली छमाही में शेयर बाजार में लाने की तैयारी है। मौजूदा संकेत जून 2026 के आसपास की टाइमलाइन की ओर इशारा कर रहे हैं। जिरोधा के मुताबिक, कंपनी रेगुलेटरी अप्रूवल्स के साथ IPO स्ट्रक्चर को अंतिम रूप देने में जुटी है। लाइव मिंट और अन्य मार्केट रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि यह भारतीय शेयर बाजार के इतिहास के सबसे बड़े IPO में से एक हो सकता है, जिसका प्राइस बैंड लगभग 1,048 से 1,457 रुपये तक हो सकता है।

इतिहास का सबसे बड़ा इश्यू साइज

Bigul और अन्य मार्केट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स के अनुसार, रिलायंस जियो IPO का अनुमानित इश्यू साइज करीब 20,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। हालांकि प्रतिशत हिस्सेदारी के आधार पर देखें तो यह आंकड़ा करीब 4 बिलियन डॉलर तक जाता है, जो रुपये में लगभग 36,000 करोड़ रुपये के आसपास बैठता है। Reuters और निवेश बैंकों के अनुमानों के मुताबिक, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यूएशन 130 बिलियन डॉलर से 170 बिलियन डॉलर के दायरे में आंकी जा रही है, जिससे यह देश की टॉप वैल्यूएशन वाली लिस्टेड कंपनियों में शामिल हो सकती है।

DRHP से पहले जीएमपी

Bigul के डेटा के अनुसार, रिलायंस जियो IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 93 रुपये प्रति शेयर के आसपास बताया जा रहा है, जो इस बात का संकेत है कि DRHP फाइलिंग से पहले ही अनलिस्टेड मार्केट में डिमांड बन चुकी है। DRHP यानी Draft Red Herring Prospectus, ये वह प्रारंभिक दस्तावेज होता है जिसे कोई कंपनी IPO लाने से पहले मार्केट रेगुलेटर के पास फाइल करती है, जिसमें बिजनेस, फाइनेंशियल्स और इश्यू से जुड़ी डिटेल्स दी जाती हैं। DRHP से पहले GMP का एक्टिव होना आमतौर पर मजबूत मार्केट को दर्शाता है।

ये भी पढ़ें

43 लाख से ज्यादा म्यूचुअल फंड SIP हुईं बंद, क्यों निवेशक ले रहे यह फैसला?
कारोबार
SIP closing trend

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Jan 2026 04:06 pm

Hindi News / Business / Reliance Jio का IPO कब होगा लॉन्च? संभावित प्राइस बैंड आया सामने, जानिए क्या है GMP

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

क्या आप भी करने वाले हैं शादी? अपने पार्टनर के साथ जरूर कर लें पैसों से जुड़ी ये बातें

financial things to talk before marriage
कारोबार

Silver Rate Today: क्या 3 लाख रुपये पर पहुंचने वाले हैं चांदी के भाव? एक्सपर्ट से समझिए कीमतों में कौन से फैक्टर्स कर रहे काम

Silver Rate Today
कारोबार

Gold ETF में जमकर पैसा लगा रहे लोग, 211% बढ़ा निवेश, उधर SIP 31,000 करोड़ के पार

Gold ETF
कारोबार

Financial Planning Tips: 30 की उम्र में डाल लीं ये 8 आदतें तो अगले 30 साल नहीं रहेगी पैसों की कमी

Financial Planning Tips
कारोबार

De-Dollarization: अमेरिका को आहिस्ते-आहिस्ते बड़ा झटका दे रहे भारत समेत ब्रिक्स देश, आंकड़ों से समझिए

De-dollarization
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.