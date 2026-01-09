43 लाख से ज्यादा म्यूचुअल फंड SIP हुईं बंद, क्यों निवेशक ले रहे यह फैसला?

लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ताजा आंकड़ों में देखा गया कि नवंबर 2025 में कुल 43.18 लाख SIP बंद या पूरी हुई हैं। इससे पहले अक्टूबर में यह संख्या 45.10 लाख, सितंबर में 44.03 लाख और अगस्त में 41.15 लाख दर्ज की गई थी। यह आंकड़े बताते हैं कि हर महीने बड़ी संख्या में SIP अपने टेन्योर के पूरा होने या निवेशक के फैसले के कारण बंद हो रही हैं। हालांकि, यह ट्रेंड असामान्य नहीं है, लेकिन निवेशकों की भागीदारी और निरंतरता को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण संकेत देता है।