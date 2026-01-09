9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Budget 2026: स्वदेशी उत्पादन के लिए आ सकती है 23,000 करोड़ रुपये की योजना, आयात निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही सरकार

बजट 2026 में सरकार कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 23,000 करोड़ रुपये तक के इंसेंटिव पैकेज की घोषणा कर सकती है। इसका फोकस आयात निर्भरता घटाने, घरेलू उत्पादन और टेक्नोलॉजी विकास पर रहेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 09, 2026

budget 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

आगामी केंद्रीय बजट 2026 को लेकर औद्योगिक नीति से जुड़ी चर्चाएं तेज हैं और सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती देने के लिए कई नए कदमों पर विचार कर रही है। बीते कुछ वर्षों में कैपिटल गुड्स सेक्टर को रणनीतिक क्षेत्र के रूप में देखा गया है, क्योंकि यह इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल और हेवी इंडस्ट्री से सीधे जुड़ा है। इसी सिलसिले में सरकार बजट 2026 में स्थानीय कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए करीब 23,000 करोड़ रुपये तक के इंसेंटिव पैकेज की घोषणा कर सकती है, जिसका उद्देश्य आयात निर्भरता घटाना और घरेलू वैल्यू चेन को मजबूत करना बताया जा रहा है।

योजना का ढांचा

ईटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित इंसेंटिव पैकेज के तहत कंस्ट्रक्शन उपकरण और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अलग-अलग योजनाएं शामिल की जा सकती हैं। कंस्ट्रक्शन उपकरण के लिए 14,000 से 16,000 करोड़ रुपये की योजना अंतिम चरण में मानी जा रही है, जिसमें टनल बोरिंग मशीन, क्रेन और अन्य हाई-एंड मशीनरी के घरेलू उत्पादन पर जोर रहेगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपये की स्कीम के जरिए ग्लोबल वैल्यू चेन को मजबूत करने की योजना पर काम चल रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य देश में हाई वैल्यू कैपिटल गुड्स का उत्पादन बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है।

पहले से चल रही योजनाओं से जुड़ाव

नई प्रस्तावित योजनाएं सरकार के पहले से जारी प्रयासों को आगे बढ़ाने वाली मानी जा रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में हेवी इंडस्ट्री मंत्रालय ने इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए योजना का दूसरा चरण शुरू किया था, जिसके तहत 1,207 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इसका फोकस साझा टेक्नोलॉजी और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर रहा है। इसके अलावा 2025-26 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी और मोबाइल फोन की बैटरी के निर्माण से जुड़े कैपिटल गुड्स पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी की छूट का दायरा बढ़ाया गया था, जिससे घरेलू उत्पादन को समर्थन मिला।

आयात निर्भरता घटाने पर जोर

कैपिटल गुड्स सेक्टर के कई अहम कंपोनेंट अभी भी चीन, जापान, साउथ कोरिया और जर्मनी जैसे देशों से आयात किए जाते हैं। इनमें हाइड्रोलिक्स, अंडरकैरेज, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, सेंसर और टेलीमैटिक्स जैसे हाई-टेक पार्ट्स शामिल हैं। प्रस्तावित इंसेंटिव स्कीम के तहत इन कंपोनेंट्स के स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और सेंसर जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने की योजना है, जिससे घरेलू वैल्यू एडिशन और संभावित एक्सपोर्ट अवसरों में इजाफा हो सकता है

ये भी पढ़ें

50,000 रुपये है सैलरी तो भी बन सकता है 1 करोड़ का फंड, जानिए पूरा कैलकुलेशन
कारोबार
1 crore sip

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Budget 2026

Published on:

09 Jan 2026 02:05 pm

Hindi News / Business / Budget 2026: स्वदेशी उत्पादन के लिए आ सकती है 23,000 करोड़ रुपये की योजना, आयात निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही सरकार

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

सोने की कीमतों पर आई बड़ी खबर, इतने बढ़ सकते हैं दाम

Gold Silver Price
कारोबार

Multibagger Stock: 1 लाख बन गए 44 लाख रुपये! इस मल्टीबैगर ने दिया 5 साल में 4,300% का धमाकेदार रिटर्न

कारोबार

Real Estate News: शहरों में सस्ते हो सकते हैं मकान, किफायती घरों के लिए मिलेगा 40 लाख रुपये का लोन, जानिए क्या है सरकार की प्लानिंग

Real Estate News
कारोबार

उद्योग जगत की बदल रही फिजा, पुरुष-प्रधान समझे जाने वाले सेक्टर्स में भी महिलाओं का बोलबाला, देखिए आंकड़े

women led businesses
कारोबार

क्रेडिट कार्ड से करते हैं 'रेंट पेमेंट'! HRA क्लेम हो सकता है रिजेक्ट

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.