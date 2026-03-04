Home Loan Charges: होम लोन के साथ आते हैं कई सारे हिडन चार्जेज, यहां देखिए लिस्ट

Home Loan Charges: बिना सही जानकारी और बिना तैयारी के लिया गया होम लोन कई बार महंगा पड़ जाता है। इसलिए लोन लेने से पहले अलग-अलग बैंकों और एनबीएफसी द्वारा दी जा रही ब्याज दरों और अन्य शुल्कों की तुलना करना जरूरी होता है। जहां आपको कम लागत पर लोन मिल रहा हो, वहीं से लोन लेना बेहतर रहता है। दरअसल, होम लोन देते समय बैंक सिर्फ ब्याज ही नहीं लेते, बल्कि कई तरह के अतिरिक्त चार्जेज भी वसूलते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।