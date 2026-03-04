4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Price Today: सोने-चांदी में जबरदस्त उछाल, मालाबार और तनिष्क में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज बुधवार को भी तेजी देखी जा रही है। वहीं, चांदी में बड़ा उछाल देखने को मिला है। तनिष्क में 22 कैरेट सोने का भाव 1,54,050 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Mar 04, 2026

Gold Price Today

सोने में बड़ी तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज बुधवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के भाव हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। बुधवार दोपहर एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 1.42 फीसदी या 2287 रुपये की बढ़त के साथ 1,63,395 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव एमसीएक्स पर इस समय 2.67 फीसदी या 7082 रुपये की बढ़त के साथ 2,72,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का हाजिर भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,61,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,57,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,43,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,30,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 1,04,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क बुधवार, 4 मार्च 2025 को 22 कैरेट सोना 1,54,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,26,040 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,68,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट


जोयालुक्कास में बुधवार, 4 मार्च 2025 को 24 कैरेट सोना 1,64,510 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,23,380 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज बुधवार को 22 कैरेट सोना 1,50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,23,380 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 95,960 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट


कल्याण ज्वैलर्स में आज बुधवार, 4 मार्च को 22 कैरेट सोने का रेट 1,50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

ये भी पढ़ें

Flight Status Updates: इंडिगो की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द, स्पाइसजेट और एयर इंडिया की भी कई फ्लाइट्स रदद, क्या आज खुला है दुबई एयरस्पेस?
कारोबार
Flight Status Updates

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Updated on:

04 Mar 2026 02:14 pm

Published on:

04 Mar 2026 02:13 pm

Hindi News / Business / Gold Price Today: सोने-चांदी में जबरदस्त उछाल, मालाबार और तनिष्क में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Home Loan Charges: होम लोन के साथ आते हैं कई सारे हिडन चार्जेज, यहां देखिए लिस्ट

Home Loan Charges
कारोबार

Flight Status Updates: इंडिगो की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द, स्पाइसजेट और एयर इंडिया की भी कई फ्लाइट्स रदद, क्या आज खुला है दुबई एयरस्पेस?

Flight Status Updates
कारोबार

Gold Price Today: होली के रंग में झूमा सोना, उधर चांदी में जबरदस्त उछाल, जान लीजिए भाव

Gold Price Today
कारोबार

Stock Market Crash: मिडिल ईस्ट में युद्ध से शेयर बाजार में कोहराम! सेंसेक्स 1800 पॉइंट टूटा, निवेशकों को 12 लाख करोड़ का नुकसान

Stock Market Crash
कारोबार

महायुद्ध का खौफनाक सच और खर्च!

US-Iran War Defense Budget
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.