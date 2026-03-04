Gold Price Today: सोने-चांदी में जबरदस्त उछाल, मालाबार और तनिष्क में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने में बड़ी तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज बुधवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के भाव हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। बुधवार दोपहर एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 1.42 फीसदी या 2287 रुपये की बढ़त के साथ 1,63,395 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव एमसीएक्स पर इस समय 2.67 फीसदी या 7082 रुपये की बढ़त के साथ 2,72,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,61,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,57,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,43,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,30,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 1,04,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
तनिष्क बुधवार, 4 मार्च 2025 को 22 कैरेट सोना 1,54,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,26,040 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,68,050 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास में बुधवार, 4 मार्च 2025 को 24 कैरेट सोना 1,64,510 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,23,380 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज बुधवार को 22 कैरेट सोना 1,50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,23,380 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 95,960 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स में आज बुधवार, 4 मार्च को 22 कैरेट सोने का रेट 1,50,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
