Stock Market Crash: मिडिल ईस्ट में युद्ध से शेयर बाजार में कोहराम! सेंसेक्स 1800 पॉइंट टूटा, निवेशकों को 12 लाख करोड़ का नुकसान

शुरुआती कारोबार में सिर्फ 1 को छोड़कर सभी सूचकांक लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। सबसे अधिक गिरावट निफ्टी मेटल में 3.80 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो में 2.99 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 1.42 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 2.78 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 1.60 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 3.38 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.78 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 2.92 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.90 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 3.24 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 3.12 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 2 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 3.08 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 2.50 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। इससे इतर निफ्टी आईटी में 0.35 फीसदी की तेजी देखने को मिली।