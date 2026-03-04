Flight Status Updates: इंडिगो की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द, स्पाइसजेट और एयर इंडिया की भी कई फ्लाइट्स रदद, क्या आज खुला है दुबई एयरस्पेस?

Flight Status Updates: अमेरिका, ईरान और इजराइल से जुड़े युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते 4 मार्च को क्षेत्र के अधिकांश एयरस्पेस अब भी बंद या सीमित रूप से खुले हुए हैं। हालांकि, कुछ एयरलाइंस विशेष परिस्थितियों में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे हवाई अड्डों से अपनी उड़ानें संचालित कर रही हैं। भारत सरकार ने अपने ताजा अपडेट में बताया कि भारतीय एयरलाइंस ने 4 मार्च को 58 उड़ानें संचालित करने की पहल की है।