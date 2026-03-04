शेयर बाजार में आज भी भूचाल, 1100 पॉइंट गिरकर बंद हुआ सेंसेक्स, मेटल और रियल एस्टेट स्टॉक्स सबसे ज्यादा टूटे

सभी सेक्टोरल सूचकांक आज लाल निशान पर बंद हुए हैं। सबसे अधिक गिरावट निफ्टी मेटल में 4.17 फीसदी और निफ्टी रियल्टी में 3.47 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 3.24 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 3 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 3.23 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 2.48 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 2.03 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 1.93 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.01 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 1.36 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.54 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.49 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 2.18 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 1.69 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.09 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।