50,000 रुपये है सैलरी तो भी बन सकता है 1 करोड़ का फंड, जानिए पूरा कैलकुलेशन

निवेश पर मिलने वाला रिटर्न, जब दोबारा निवेश में जुड़कर आगे और रिटर्न पैदा करता है, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। लंबी अवधि में यही प्रक्रिया छोटे-छोटे निवेश को बड़े फंड में बदल देती है। अगर कोई व्यक्ति 21 साल तक हर महीने 10,000 रुपये का निवेश करता है और उसे औसतन 12 प्रतिशत वार्षिक रिटर्न मिलता है, तो कुल निवेश करीब 25.2 लाख रुपये होता है। इसी अवधि में अनुमानित रिटर्न करीब 79 लाख रुपये के आसपास पहुंच सकता है, जिससे मैच्योरिटी पर फंड 1 करोड़ रुपये से ज्यादा बन जाता है।