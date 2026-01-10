10 जनवरी 2026,

शनिवार

कारोबार

Gold ETF में जमकर पैसा लगा रहे लोग, 211% बढ़ा निवेश, उधर SIP 31,000 करोड़ के पार

Investment: साल 2025 के आखिरी महीने में इक्विटी फंड्स से निवेश घटकर 28,054 करोड़ रुपये रह गया। वहीं, एसआईपी से निवेश 31,000 करोड़ पर पहुंच गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 10, 2026

Gold ETF

गोल्ड ईटीएफ में निवेश तेजी से बढ़ा है। (PC: AI)

Gold ETF: सोने-चांदी में रेकॉर्ड तेजी और भारतीय शेयर बाजार में उठापटक के बीच छोटी-मझोली कंपनियों के मुकाबले लार्जकैप कंपनियों के शेयरों के मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला है। इस कारण निवेशक अब रिस्की फंड्स के मुकाबले सुरक्षित समझे जाने वाले म्यूचुअल फंड्स पर दांव लगा रहे हैं। यही वजह है कि इक्विटी फंड्स में निवेश घटने के बावजूद दिसंबर में फ्लेक्सीकैप फंड्स में निवेश 23 फीसदी बढ़कर 10 हजार करोड़ रुपये को पार कर गया है।

इक्विटी फंड्स में निवेश घटा

दिसंबर में इक्विटी फंड्स में निवेश 6% घटकर 28,054 करोड़ रुपये रह गया। जबकि पहली बार एसआईपी से निवेश 31,000 करोड़ को पार कर गया। सोने-चांदी में जबरदस्त तेजी के कारण गोल्ड ईटीएफ में निवेश नवंबर के मुकाबले 211 फीसदी से बढ़कर 11,647 करोड़ के रिकॉर्ड हाई पर जा पहुंचा।

पैसिव फंड्स में भी जमकर हुआ निवेश

एक्टिव फंड्स की ओर से बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले कम रिटर्न देने के कारण पैसिव फंड्स ( ईटीएफ और इंडेक्स फंड) में निवेश नवंबर के मुकाबले 74% बढ़कर 26,723 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आरबीआइ की ओर से ब्याज दरें घटाने के कारण डेट म्यूचुअल फंड्स से 1.32 लाख करोड़ रुपए की निकासी हुई।

निवेशकों को है भरोसा

ओम्नीसाइंस कैपिटल के सीईओ विकास गुप्ता ने कहा, म्यूचुअल फंड में पैसा लगातार आ रहा है, जिससे साफ है कि निवेशकों को भारत की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की लंबी अवधि की संभावनाओं पर भरोसा है। भारतीय शेयर बाजार में पिछले एक साल से चल रहे उतार-चढ़ाव और सोना-चांदी में मिले शानदार रिटर्न की वजह से मल्टी एसेट फंड्स में निवेश तेजी से बढ़ा है।

De-Dollarization: अमेरिका को आहिस्ते-आहिस्ते बड़ा झटका दे रहे भारत समेत ब्रिक्स देश, आंकड़ों से समझिए
कारोबार
De-dollarization

Published on:

10 Jan 2026 12:31 pm

Hindi News / Business / Gold ETF में जमकर पैसा लगा रहे लोग, 211% बढ़ा निवेश, उधर SIP 31,000 करोड़ के पार

कारोबार

Financial Planning Tips: 30 की उम्र में डाल लीं ये 8 आदतें तो अगले 30 साल नहीं रहेगी पैसों की कमी

Financial Planning Tips
कारोबार

De-Dollarization: अमेरिका को आहिस्ते-आहिस्ते बड़ा झटका दे रहे भारत समेत ब्रिक्स देश, आंकड़ों से समझिए

De-dollarization
कारोबार

बेला बजारिया: कभी वर्कशॉप में करती थीं काम, आज 18 अरब डॉलर का फंड करती हैं मैनेज

10 Years of Netflix in India
कारोबार

3 लाख का हीरा 1 लाख में! लैब-ग्रोन डायमंड इतना सस्ता क्यों होता है, असली हीरे से कितना अलग है? समझिए

Patrika Special News

Budget 2026: कैपिटल गेन पर पूरी होगी निवेशकों की मांग? वित्तमंत्री कर सकती हैं ये घोषणा

Budget 2026 expectations for investors
कारोबार
