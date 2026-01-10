Silver Rate Today: क्या 3 लाख रुपये पर पहुंचने वाले हैं चांदी के भाव? एक्सपर्ट से समझिए कीमतों में कौन से फैक्टर्स कर रहे काम

चांदी में इस हफ्ते भारी तेजी आई है। (PC: ChatGPT)
Silver Rate Today: घरेलू वायदा बाजार में इस हफ्ते चांदी का भाव 2,52,002 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ है। इस हफ्ते चांदी की कीमत में बड़ी तेजी आई है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर इस हफ्ते चांदी का भाव 16,409 रुपये उछल गया है। वहीं, वैश्विक बाजार में कॉमेक्स पर चांदी 79.341 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई है। चांदी में यह उछाल मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर में नरमी के कारण आया है।
एमसीएक्स पर 2,59,692 रुपये के रिकॉर्ड हाई से आई गिरावट के बाद इस सप्ताह आई तेजी ने इस बात को लेकर अटकलें बढ़ा दी हैं कि क्या चांदी निकट भविष्य में 3 लाख रुपये के आंकड़े पर पहुंच जाएगी या इसमें अभी समय लगेगा। इसी तरह वैश्विक बाजार के ट्रेडर इस बात पर नजर बनाए बैठे हैं कि चांदी 100 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचेगी या नहीं।
कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार, चांदी की कीमतों में तेजी का रुझान निम्न कारणों से है:
इन कारणों से डिमांड-सप्लाई का अंतर बढ़ा है, जिससे चांदी की कीमतों में तेज उछाल आया है।
हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि चांदी की कीमतों में कमी आने के संकेत हैं और चांदी की यह रैली भी जल्द ही टॉप आउट कर सकती है। इसके बावजूद, MCX पर चांदी के 3 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की संभावना बनी हुई है और COMEX सिल्वर की कीमत लगभग 100 डॉलर पर पीक कर सकती है।
डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से जुड़े मामले पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला शुक्रवार को आने की उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट अब 14 जनवरी 2026 (बुधवार) को अगली सुनवाई करेगा। बाजार में अटकलें थीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप के खिलाफ जा सकता है, जिससे ट्रेड वॉर और टैरिफ बढ़ोतरी से जुड़ी अनिश्चितताएं कम हो सकती थीं। लेकिन मामले को आगे की सुनवाई के लिए टाल दिए जाने से सोने और चांदी दोनों में तेजी आई। सप्ताह की शुरुआत में मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण चांदी दबाव में थी। लेकिन बाद में डॉलर में मुनाफावसूली देखने को मिली, जिससे बुलियन और बेस मेटल्स की कीमतों को सपोर्ट मिला।
पेस 360 के चीफ ग्लोबल स्ट्रैटजिस्ट अमित गोयल के अनुसार, पहले यह देखना जरूरी है कि रैली कहां टॉप आउट कर सकती है। हर रैली का एक अंत होता है और बुलियन भी इसका अपवाद नहीं है। इस सप्ताह बेस मेटल्स में भारी बिकवाली आई। बुलियन भी दबाव में था, लेकिन शुक्रवार की तेजी ने इसे ग्रीन जोन में ला दिया। गोयल के अनुसार, सर्राफा मार्केट फरवरी के अंत तक टॉप आउट कर सकता है, इसलिए चांदी के 100 डॉलर तक पहुंचने की संभावना अभी बनी हुई है। हालांकि, 70 डॉलर का अहम सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कॉमेक्स सिल्वर 100 डॉलर छुए बिना 70 डॉलर के नीचे क्लोज देता है, तो यह बुल्स के लिए बड़ा झटका होगा। उन्होंने आगे कहा कि 100 डॉलर के रास्ते में 84 डॉलर और 90 डॉलर दो बड़े रेजिस्टेंस हैं। अगर चांदी इन दोनों स्तरों को मजबूती से पार कर लेती है, तो कीमत 100 डॉलर या उससे ऊपर तक जा सकती है।”
अमित गोयल के अनुसार MCX सिल्वर का अहम सपोर्ट 2,30,000 रुपये है। अगर यह स्तर 3 लाख रुपये छुए बिना टूटता है, तो 3 लाख रुपये तक पहुंचने की उम्मीद कमजोर पड़ सकती है। ऊपर की ओर बड़े रेजिस्टेंस 2,65,000 और 2,90,000 रुपये हैं। अगर अगले 1 से 1.5 महीने में ये स्तर टूटते हैं, तो 3 लाख रुपये प्रति किलो का स्तर देखा जा सकता है।
