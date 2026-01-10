Silver Rate Today: क्या 3 लाख रुपये पर पहुंचने वाले हैं चांदी के भाव? एक्सपर्ट से समझिए कीमतों में कौन से फैक्टर्स कर रहे काम

पेस 360 के चीफ ग्लोबल स्ट्रैटजिस्ट अमित गोयल के अनुसार, पहले यह देखना जरूरी है कि रैली कहां टॉप आउट कर सकती है। हर रैली का एक अंत होता है और बुलियन भी इसका अपवाद नहीं है। इस सप्ताह बेस मेटल्स में भारी बिकवाली आई। बुलियन भी दबाव में था, लेकिन शुक्रवार की तेजी ने इसे ग्रीन जोन में ला दिया। गोयल के अनुसार, सर्राफा मार्केट फरवरी के अंत तक टॉप आउट कर सकता है, इसलिए चांदी के 100 डॉलर तक पहुंचने की संभावना अभी बनी हुई है। हालांकि, 70 डॉलर का अहम सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कॉमेक्स सिल्वर 100 डॉलर छुए बिना 70 डॉलर के नीचे क्लोज देता है, तो यह बुल्स के लिए बड़ा झटका होगा। उन्होंने आगे कहा कि 100 डॉलर के रास्ते में 84 डॉलर और 90 डॉलर दो बड़े रेजिस्टेंस हैं। अगर चांदी इन दोनों स्तरों को मजबूती से पार कर लेती है, तो कीमत 100 डॉलर या उससे ऊपर तक जा सकती है।”