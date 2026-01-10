10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Silver Rate Today: क्या 3 लाख रुपये पर पहुंचने वाले हैं चांदी के भाव? एक्सपर्ट से समझिए कीमतों में कौन से फैक्टर्स कर रहे काम

Silver Rate Today: यूएस सुप्रीम कोर्ट टैरिफ से जुड़े मामले में फैसला 14 जनवरी को अगली सुनवाई में सुनाएगा। इस फैसले का सोने-चांदी की कीमतों पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 10, 2026

Silver Rate Today

चांदी में इस हफ्ते भारी तेजी आई है। (PC: ChatGPT)

Silver Rate Today: घरेलू वायदा बाजार में इस हफ्ते चांदी का भाव 2,52,002 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ है। इस हफ्ते चांदी की कीमत में बड़ी तेजी आई है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर इस हफ्ते चांदी का भाव 16,409 रुपये उछल गया है। वहीं, वैश्विक बाजार में कॉमेक्स पर चांदी 79.341 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई है। चांदी में यह उछाल मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर में नरमी के कारण आया है।

एमसीएक्स पर 2,59,692 रुपये के रिकॉर्ड हाई से आई गिरावट के बाद इस सप्ताह आई तेजी ने इस बात को लेकर अटकलें बढ़ा दी हैं कि क्या चांदी निकट भविष्य में 3 लाख रुपये के आंकड़े पर पहुंच जाएगी या इसमें अभी समय लगेगा। इसी तरह वैश्विक बाजार के ट्रेडर इस बात पर नजर बनाए बैठे हैं कि चांदी 100 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचेगी या नहीं।

डिमांड-सप्लाई में संरचनात्मक बदलाव

कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार, चांदी की कीमतों में तेजी का रुझान निम्न कारणों से है:

  • अमेरिका-वेनेजुएला संघर्ष के कारण पेरू और चाड से एक्सपोर्ट सप्लाई में रुकावट।
  • चीन द्वारा 1 जनवरी 2026 से सिल्वर एक्सपोर्ट पर शैडो बैन।
  • इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बढ़ती मांग।

इन कारणों से डिमांड-सप्लाई का अंतर बढ़ा है, जिससे चांदी की कीमतों में तेज उछाल आया है।

क्या 3 लाख रुपये पहुंचेगा चांदी का भाव?

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि चांदी की कीमतों में कमी आने के संकेत हैं और चांदी की यह रैली भी जल्द ही टॉप आउट कर सकती है। इसके बावजूद, MCX पर चांदी के 3 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की संभावना बनी हुई है और COMEX सिल्वर की कीमत लगभग 100 डॉलर पर पीक कर सकती है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले पर नजर

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से जुड़े मामले पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला शुक्रवार को आने की उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट अब 14 जनवरी 2026 (बुधवार) को अगली सुनवाई करेगा। बाजार में अटकलें थीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप के खिलाफ जा सकता है, जिससे ट्रेड वॉर और टैरिफ बढ़ोतरी से जुड़ी अनिश्चितताएं कम हो सकती थीं। लेकिन मामले को आगे की सुनवाई के लिए टाल दिए जाने से सोने और चांदी दोनों में तेजी आई। सप्ताह की शुरुआत में मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण चांदी दबाव में थी। लेकिन बाद में डॉलर में मुनाफावसूली देखने को मिली, जिससे बुलियन और बेस मेटल्स की कीमतों को सपोर्ट मिला।

कब टॉप आउट करेगा मार्केट

पेस 360 के चीफ ग्लोबल स्ट्रैटजिस्ट अमित गोयल के अनुसार, पहले यह देखना जरूरी है कि रैली कहां टॉप आउट कर सकती है। हर रैली का एक अंत होता है और बुलियन भी इसका अपवाद नहीं है। इस सप्ताह बेस मेटल्स में भारी बिकवाली आई। बुलियन भी दबाव में था, लेकिन शुक्रवार की तेजी ने इसे ग्रीन जोन में ला दिया। गोयल के अनुसार, सर्राफा मार्केट फरवरी के अंत तक टॉप आउट कर सकता है, इसलिए चांदी के 100 डॉलर तक पहुंचने की संभावना अभी बनी हुई है। हालांकि, 70 डॉलर का अहम सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कॉमेक्स सिल्वर 100 डॉलर छुए बिना 70 डॉलर के नीचे क्लोज देता है, तो यह बुल्स के लिए बड़ा झटका होगा। उन्होंने आगे कहा कि 100 डॉलर के रास्ते में 84 डॉलर और 90 डॉलर दो बड़े रेजिस्टेंस हैं। अगर चांदी इन दोनों स्तरों को मजबूती से पार कर लेती है, तो कीमत 100 डॉलर या उससे ऊपर तक जा सकती है।”

क्या हैं महत्वपूर्ण प्राइस लेवल्स?

अमित गोयल के अनुसार MCX सिल्वर का अहम सपोर्ट 2,30,000 रुपये है। अगर यह स्तर 3 लाख रुपये छुए बिना टूटता है, तो 3 लाख रुपये तक पहुंचने की उम्मीद कमजोर पड़ सकती है। ऊपर की ओर बड़े रेजिस्टेंस 2,65,000 और 2,90,000 रुपये हैं। अगर अगले 1 से 1.5 महीने में ये स्तर टूटते हैं, तो 3 लाख रुपये प्रति किलो का स्तर देखा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

De-Dollarization: अमेरिका को आहिस्ते-आहिस्ते बड़ा झटका दे रहे भारत समेत ब्रिक्स देश, आंकड़ों से समझिए
कारोबार
De-dollarization

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

10 Jan 2026 03:51 pm

Hindi News / Business / Silver Rate Today: क्या 3 लाख रुपये पर पहुंचने वाले हैं चांदी के भाव? एक्सपर्ट से समझिए कीमतों में कौन से फैक्टर्स कर रहे काम

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

क्या आप भी करने वाले हैं शादी? अपने पार्टनर के साथ जरूर कर लें पैसों से जुड़ी ये बातें

financial things to talk before marriage
कारोबार

Reliance Jio का IPO कब होगा लॉन्च? संभावित प्राइस बैंड आया सामने, जानिए क्या है GMP

JIO ipo
कारोबार

Gold ETF में जमकर पैसा लगा रहे लोग, 211% बढ़ा निवेश, उधर SIP 31,000 करोड़ के पार

Gold ETF
कारोबार

Financial Planning Tips: 30 की उम्र में डाल लीं ये 8 आदतें तो अगले 30 साल नहीं रहेगी पैसों की कमी

Financial Planning Tips
कारोबार

De-Dollarization: अमेरिका को आहिस्ते-आहिस्ते बड़ा झटका दे रहे भारत समेत ब्रिक्स देश, आंकड़ों से समझिए

De-dollarization
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.