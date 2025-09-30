SBI से 22 लाख का Home Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, मंथली EMI भी जानिए

होम लोन पर ब्याज दरें बीते कुछ महीनों में घटी हैं। (PC: Freepik)
SBI Home Loan Calculator: महंगाई के इस दौर में घर खरीदना बहुत मुश्किल काम हो गया है। बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों और कस्बों तक में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान पर हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं। वेतनभोगी लोगों को बैंक आसानी से होम लोन ऑफर कर देते हैं। यह ग्राहक की जॉब स्टेबिलिटी, इनकम और क्रेडिट स्कोर पर भी निर्भर करता है।
स्वरोजगार करने वालों और कम इनकम वाले लोगों को बैंक से होम लोन लेने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे लोग एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास जा सकते हैं। यहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्लेक्सिबल होता है। साथ ही लोन प्रोसेसिंग भी तेज होती है। लेकिन बैंकों की तुलना में एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अधिक ब्याज दर पर लोन देती हैं।
एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। यहां होम लोन पर 7.50 फीसदी से 8.70 फीसदी तक की ब्याज दर है। होम लोन मैक्सगेन (OD) में ब्याज दर 7.75 फीसदी से 8.95 फीसदी है। एसबीआई टॉप अप लोन पर 8 से 10.75 फीसदी ब्याज दर ले रहा है। योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन पर ब्याज दर 8.35 फीसदी है।
|लोन प्रकार
|ब्याज दर (%)
|होम लोन
|7.50% – 8.70%
|होम लोन मैक्सगेन (OD)
|7.75% – 8.95%
|टॉप-अप लोन
|8.00% – 10.75%
|योनो इंस्टा होम टॉप-अप लोन
|8.35%
अगर आप एसबीआई से 7.50 फीसदी ब्याज दर पर 30 साल के लिए 22 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 15,383 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 33,37,779 रुपये चुकाएंगे। यह लोन आप 25 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 16,258 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 26,77,342 रुपये चुकाएंगे। यह लोन आप 20 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 17,723 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 20,53,532 रुपये चुकाएंगे।
|लोन अवधि
|मासिक EMI (₹)
|कुल ब्याज (₹)
|30 साल
|15,383
|33,37,779
|25 साल
|16,258
|26,77,342
|20 साल
|17,723
|20,53,532
|लोन अवधि
|न्यूनतम सैलरी (₹)
|30 साल
|30,766
|25 साल
|32,516
|20 साल
|35,446
बैंक अक्सर ग्राहक की मंथली सैलरी की 50% रकम के बराबार ईएमआई वाला लोन दे देते हैं। यानी आप यह लोन 30 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी सैलरी न्यूनतम 30,766 रुपये (अन्य कोई लोन न होने की स्थिति में) होनी चाहिए। यह लोन आप 25 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी सैलरी न्यूनतम 32,516 रुपये होनी चाहिए। अगर आप यह लोन 20 साल के लिए लेते हैं, तो न्यूनतम सैलरी 35,446 रुपये होनी चाहिए।
