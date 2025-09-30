Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

SBI से 22 लाख का Home Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, मंथली EMI भी जानिए

SBI Home Loan Calculator: भारतीय स्टेट बैंक होम लोन पर 7.50 फीसदी से लेकर 8.70 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो आपको कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Pawan Jayaswal

Sep 30, 2025

SBI Home Loan Calculator

होम लोन पर ब्याज दरें बीते कुछ महीनों में घटी हैं। (PC: Freepik)

SBI Home Loan Calculator: महंगाई के इस दौर में घर खरीदना बहुत मुश्किल काम हो गया है। बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों और कस्बों तक में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान पर हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं। वेतनभोगी लोगों को बैंक आसानी से होम लोन ऑफर कर देते हैं। यह ग्राहक की जॉब स्टेबिलिटी, इनकम और क्रेडिट स्कोर पर भी निर्भर करता है।

स्वरोजगार करने वालों और कम इनकम वाले लोगों को बैंक से होम लोन लेने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे लोग एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास जा सकते हैं। यहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्लेक्सिबल होता है। साथ ही लोन प्रोसेसिंग भी तेज होती है। लेकिन बैंकों की तुलना में एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अधिक ब्याज दर पर लोन देती हैं।

SBI की होम लोन पर ब्याज दर

एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। यहां होम लोन पर 7.50 फीसदी से 8.70 फीसदी तक की ब्याज दर है। होम लोन मैक्सगेन (OD) में ब्याज दर 7.75 फीसदी से 8.95 फीसदी है। एसबीआई टॉप अप लोन पर 8 से 10.75 फीसदी ब्याज दर ले रहा है। योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन पर ब्याज दर 8.35 फीसदी है।

लोन प्रकारब्याज दर (%)
होम लोन7.50% – 8.70%
होम लोन मैक्सगेन (OD)7.75% – 8.95%
टॉप-अप लोन8.00% – 10.75%
योनो इंस्टा होम टॉप-अप लोन8.35%

22 लाख के होम लोन पर EMI

अगर आप एसबीआई से 7.50 फीसदी ब्याज दर पर 30 साल के लिए 22 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 15,383 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 33,37,779 रुपये चुकाएंगे। यह लोन आप 25 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 16,258 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 26,77,342 रुपये चुकाएंगे। यह लोन आप 20 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 17,723 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 20,53,532 रुपये चुकाएंगे।

लोन अवधिमासिक EMI (₹)कुल ब्याज (₹)
30 साल15,38333,37,779
25 साल16,25826,77,342
20 साल17,72320,53,532
लोन अवधिन्यूनतम सैलरी (₹)
30 साल30,766
25 साल32,516
20 साल35,446

कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी

बैंक अक्सर ग्राहक की मंथली सैलरी की 50% रकम के बराबार ईएमआई वाला लोन दे देते हैं। यानी आप यह लोन 30 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी सैलरी न्यूनतम 30,766 रुपये (अन्य कोई लोन न होने की स्थिति में) होनी चाहिए। यह लोन आप 25 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी सैलरी न्यूनतम 32,516 रुपये होनी चाहिए। अगर आप यह लोन 20 साल के लिए लेते हैं, तो न्यूनतम सैलरी 35,446 रुपये होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

SBI से 45 लाख का Home Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, मंथली EMI भी जानिए
कारोबार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Sept 2025 11:02 am

Hindi News / Business / SBI से 22 लाख का Home Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, मंथली EMI भी जानिए

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Rate Today: सोने में जबरदस्त उछाल, चांदी में भी भारी तेजी, जानिए आखिर क्या है वजह

Gold Rate Today
कारोबार

बैंकिंग-पेंशन और रेलवे टिकट बुकिंग तक, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये 7 नियम: जानिए आप पर क्या होगा असर

Rule Change 2025
कारोबार

Bank Holidays in October 2025: अक्टूबर में कुल 21 दिन बंद रहने वाले हैं बैंक, समय पर निपटा लें जरूरी काम, देखिए लिस्ट

Bank Holidays in October 2025
कारोबार

गोल्डन चांस मिस नहीं करना तो केंद्रीय कर्मचारी 30 सितंबर तक निपटा लें यह जरूरी काम

Is the UPS deadline extended?, How many opted UPS till now?, Which is better UPS or NPS?, क्या यूपीएस की समय सीमा बढ़ा दी गई है?, अब तक कितने UPS चुने?,
कारोबार

गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, उधर सरकारी बैंकों के स्टॉक्स उछले, जानिए मार्केट का हाल

Share Market News
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.