SBI से 22 लाख का Home Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, मंथली EMI भी जानिए

अगर आप एसबीआई से 7.50 फीसदी ब्याज दर पर 30 साल के लिए 22 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 15,383 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 33,37,779 रुपये चुकाएंगे। यह लोन आप 25 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 16,258 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 26,77,342 रुपये चुकाएंगे। यह लोन आप 20 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 17,723 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 20,53,532 रुपये चुकाएंगे।