IT Industry: इंजीनियरिंग फ्रेशर्स की सैलरी प्लंबर से भी कम! फिर कहां मिलेगा ज्यादा पैसा?

वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, OpenAI हाल के वर्षों में किसी भी टेक स्टार्टअप की तुलना में अपने कर्मचारियों को सबसे ज्यादा भुगतान कर रही है। कंपनी का स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन औसतन प्रति कर्मचारी करीब 15 लाख डॉलर बैठता है। फिलहाल OpenAI में लगभग 4,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए OpenAI ने अपने टॉप रिसर्चर्स और इंजीनियर्स को दिए जाने वाले इक्विटी भुगतान बढ़ा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इन पैकेजों की वजह से कुछ कर्मचारी सिलिकॉन वैली के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए हैं।