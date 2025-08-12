SBI से 45 लाख का Home Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, मंथली EMI भी जानिए

SBI Home Loan: मेट्रो सिटीज से लेकर देश के तमाम बड़े शहरों में घर खरीदना काफी महंगा हो गया है। बड़े शहरों में एक ठीक-ठाक 3 BHK फ्लैट की कीमत 60 लाख रुपये से 1.5 करोड़ रुपये तक जा रही है। जमीन वाला घर खरीदना तो और भी महंगा है। ऐसे में होम लोन बड़ी मदद करता है। आमतौर पर बैंक घर की कीमत की 90 फीसदी रकम तक का होम लोन दे देते हैं। आरबीआई द्वारा इस साल तीन बार रेपो रेट में कटौती की गई है। इससे बैंकों ने होम लोन की ब्याज दर में काफी कमी की है।
भारतीय स्टेट बैंक होम लोन पर 7.50 फीसदी से 8.70 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो आप न्यूनतम ब्याज दर का फायदा उठा सकते हैं। होम लोन मैक्सगेन (OD) पर बैंक 7.75 फीसदी से 8.95 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। टॉप अप लोन पर एसबीआई 8 फीसदी से 10.75 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। टॉप अप (OD) लोन पर बैंक 8.25 फीसदी से 9.45 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन पर ब्याज दर 8.35 फीसदी है।
अगर आप एसबीआई से 30 साल के लिए 45 लाख रुपये का होम लोन 7.50 फीसदी ब्याज दर पर लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 31,465 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप 30 साल में कुल ब्याज 68,27,275 रुपये चुकाएंगे।
अगर आप यह लोन 25 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 33,255 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप 25 साल में कुल ब्याज 54,76,381 रुपये चुकाएंगे। अगर आप यह लोन 20 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 36,252 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप 20 साल में कुल ब्याज 42,00,406 रुपये चुकाएंगे।
बैंक ग्राहक की सैलरी के 50 फीसदी तक की मंथली ईएमआई जितना लोन दे देते हैं। यानी आपको बैंक से उतनी रकम का होम लोन आसानी से मिल जाएगा, जिसकी मंथली ईएमआई आपकी सैलरी के 50 फीसद तक या उससे कम होगी। अगर आपने पहले से दूसरे लोन्स लिये हुए हैं, तो आपके सभी लोन्स की कुल ईएमआई आपकी सैलरी के 50 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अगर आप एसबीआई से 7.50 फीसदी रेट पर 30 साल के लिए 45 लाख का होम लोन लेना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम मंथली सैलरी 62,930 रुपये होनी चाहिए। यह लोन आप 25 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी न्यूनतम सैलरी 66,510 रुपये होनी चाहिए। वहीं, आप 20 साल के लिए यह लोन लेते हैं, तो आपकी न्यूनतम सैलरी 72,504 रुपये होनी चाहिए। यहां शर्त यह है कि आपके पास पहले से कोई दूसरा लोन नहीं हो।