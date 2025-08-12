SBI से 45 लाख का Home Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, मंथली EMI भी जानिए

SBI Home Loan: मेट्रो सिटीज से लेकर देश के तमाम बड़े शहरों में घर खरीदना काफी महंगा हो गया है। बड़े शहरों में एक ठीक-ठाक 3 BHK फ्लैट की कीमत 60 लाख रुपये से 1.5 करोड़ रुपये तक जा रही है। जमीन वाला घर खरीदना तो और भी महंगा है। ऐसे में होम लोन बड़ी मदद करता है। आमतौर पर बैंक घर की कीमत की 90 फीसदी रकम तक का होम लोन दे देते हैं। आरबीआई द्वारा इस साल तीन बार रेपो रेट में कटौती की गई है। इससे बैंकों ने होम लोन की ब्याज दर में काफी कमी की है।