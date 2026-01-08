छुट्टी के दौरान बॉस के मैसेज का रिप्लाई न देना पड़ा भारी, सॉफ्टवेयर डेवलपर की चली गई नौकरी!

OP नाम के इस सॉफ्टवेयर डेवलपर ने अपने पोस्ट में लिखा है - मैं 29 साल का हूं और हाल ही में मेरे मैनेजर की ईगो के चलते मेरी नौकरी चली गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ लिखूंगा, लेकिन लिख रहा हूं। मेरे पास इनकम का कोई बैकअप सोर्स नहीं है। मुझे कोई वॉर्निंग या PIP (performance improvement plan) भी नहीं दिया गया। मेरे बॉस को केवल इसलिए गुस्सा आया क्योंकि मैंने क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के दौरान उनके मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैं उस समय शहर के बाहर छुट्टियां एन्जॉय कर रहा था। पहाड़ों के बीच सिग्नल की भी दिक्कत थी। बॉस को लगा कि मैंने जानबूझकर अपना फोन बंद कर दिया है (अजीब मैनेजमेंट की सोच)। असल में, यह उनका ईगो ही है जिसकी वजह से मैं इस स्थिति में फंसा हूं।