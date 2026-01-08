रोहित शर्मा की पत्नी रितिका साजदेह ने खरीदा 26 करोड़ रुपये का लग्जरी फ्लैट, जानिए कितनी लगी स्टांप ड्यूटी

फ्लैट की कीमत के अलावा करोड़ों की स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लगा। (PC: AI, Instagram/ritssajdeh)
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की पत्नी रितिका साजदेह ने मुंबई में एक नया लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है, जिसकी कुल कीमत करीब 26 करोड़ रुपये बताई जा रही है। रियल एस्टेट से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर सामने आई जानकारी के अनुसार यह प्रॉपर्टी मुंबई के प्राइम रेसिडेंशियल इलाके 'प्रभादेवी' में स्थित है। यह सौदा हाल के महीनों में दर्ज किया गया है और इसमें स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क भी शामिल है। नया फ्लैट प्रीमियम सुविधाओं, बड़े कारपेट एरिया और मल्टीपल कार पार्किंग के साथ आता है।
लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार रितिका साजदेह ने जिस अपार्टमेंट को खरीदा है, वह प्रभादेवी स्थित एक हाई एंड रेजिडेंशियल टावर में मौजूद है। इस फ्लैट का कारपेट एरिया लगभग 2,760 वर्ग फुट बताया गया है, जो इसे बड़े साइज के लग्जरी घरों की कैटेगरी में रखता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू करीब 26.30 करोड़ रुपये दर्ज की गई है, जबकि स्टांप ड्यूटी के रूप में लगभग 1.31 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्ज भी अलग से अदा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह सौदा दिसंबर में पूरा हुआ था।
नया अपार्टमेंट तीन कार पार्किंग स्पेस के साथ आता है, जो मुंबई जैसे महानगर में एक अहम सुविधा मानी जाती है। प्रभादेवी इलाका शहर के सेंट्रल और वेस्टर्न हिस्सों को जोड़ने वाला प्रमुख रेसिडेंशियल हब है। यहां से लोअर परेल, वर्ली और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स तक आसान पहुंच मानी जाती है। सड़क और रेल कनेक्टिविटी के साथ यह इलाका वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और प्रमुख सड़कों से जुड़ा हुआ है। प्रीमियम रिटेल, हेल्थकेयर फैसिलिटी और नामी शैक्षणिक संस्थान भी आसपास मौजूद हैं, जो इसे हाई प्रोफाइल खरीदारों के लिए आकर्षक बनाते हैं।
रितिका सजदेह भारतीय स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जाना-पहचाना नाम हैं। वह लंबे समय तक एक स्पोर्ट्स मैनेजर के रूप में काम कर चुकी हैं और कई प्रमुख खिलाड़ियों के साथ प्रोफेशनल रूप से जुड़ी रही हैं। रितिका ने स्पोर्ट्स और ब्रांड एंडोर्समेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स संभाले हैं, जिससे उन्हें इस क्षेत्र में खास पहचान मिली। वह पब्लिक लाइफ में भी सक्रिय रहती हैं और समय-समय पर सोशल और प्रोफेशनल गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहती हैं। रितिका सजदेह की गिनती उन प्रोफेशनल्स में होती है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहते हुए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग