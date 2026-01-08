8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

रोहित शर्मा की पत्नी रितिका साजदेह ने खरीदा 26 करोड़ रुपये का लग्जरी फ्लैट, जानिए कितनी लगी स्टांप ड्यूटी

रितिका साजदेह ने मुंबई के प्रभादेवी इलाके में करीब 26 करोड़ रुपये का लग्जरी फ्लैट खरीदा है। बड़े कारपेट एरिया, मल्टीपल पार्किंग और प्रीमियम लोकेशन के चलते यह डील मुंबई के हाई एंड रियल एस्टेट ट्रेंड को दर्शाती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 08, 2026

rohit sharma wife ritika bought 26 crore rupees flat

फ्लैट की कीमत के अलावा करोड़ों की स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लगा। (PC: AI, Instagram/ritssajdeh)

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की पत्नी रितिका साजदेह ने मुंबई में एक नया लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है, जिसकी कुल कीमत करीब 26 करोड़ रुपये बताई जा रही है। रियल एस्टेट से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर सामने आई जानकारी के अनुसार यह प्रॉपर्टी मुंबई के प्राइम रेसिडेंशियल इलाके 'प्रभादेवी' में स्थित है। यह सौदा हाल के महीनों में दर्ज किया गया है और इसमें स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क भी शामिल है। नया फ्लैट प्रीमियम सुविधाओं, बड़े कारपेट एरिया और मल्टीपल कार पार्किंग के साथ आता है।

मुंबई रियल एस्टेट में 26 करोड़ की डील

लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार रितिका साजदेह ने जिस अपार्टमेंट को खरीदा है, वह प्रभादेवी स्थित एक हाई एंड रेजिडेंशियल टावर में मौजूद है। इस फ्लैट का कारपेट एरिया लगभग 2,760 वर्ग फुट बताया गया है, जो इसे बड़े साइज के लग्जरी घरों की कैटेगरी में रखता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू करीब 26.30 करोड़ रुपये दर्ज की गई है, जबकि स्टांप ड्यूटी के रूप में लगभग 1.31 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्ज भी अलग से अदा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह सौदा दिसंबर में पूरा हुआ था।

लग्जरी सुविधाएं

नया अपार्टमेंट तीन कार पार्किंग स्पेस के साथ आता है, जो मुंबई जैसे महानगर में एक अहम सुविधा मानी जाती है। प्रभादेवी इलाका शहर के सेंट्रल और वेस्टर्न हिस्सों को जोड़ने वाला प्रमुख रेसिडेंशियल हब है। यहां से लोअर परेल, वर्ली और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स तक आसान पहुंच मानी जाती है। सड़क और रेल कनेक्टिविटी के साथ यह इलाका वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और प्रमुख सड़कों से जुड़ा हुआ है। प्रीमियम रिटेल, हेल्थकेयर फैसिलिटी और नामी शैक्षणिक संस्थान भी आसपास मौजूद हैं, जो इसे हाई प्रोफाइल खरीदारों के लिए आकर्षक बनाते हैं।

कौन हैं रितिका साजदेह?

रितिका सजदेह भारतीय स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जाना-पहचाना नाम हैं। वह लंबे समय तक एक स्पोर्ट्स मैनेजर के रूप में काम कर चुकी हैं और कई प्रमुख खिलाड़ियों के साथ प्रोफेशनल रूप से जुड़ी रही हैं। रितिका ने स्पोर्ट्स और ब्रांड एंडोर्समेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स संभाले हैं, जिससे उन्हें इस क्षेत्र में खास पहचान मिली। वह पब्लिक लाइफ में भी सक्रिय रहती हैं और समय-समय पर सोशल और प्रोफेशनल गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहती हैं। रितिका सजदेह की गिनती उन प्रोफेशनल्स में होती है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहते हुए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ये भी पढ़ें

Shark Tank India: “तेरी तो नौकरी भी नहीं बची…” अनुपम मित्तल ने अमन गुप्ता के इस्तीफे पर कसा तंज, जानिए पूरा मामला
कारोबार
sharktank

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Jan 2026 02:10 pm

Hindi News / Business / रोहित शर्मा की पत्नी रितिका साजदेह ने खरीदा 26 करोड़ रुपये का लग्जरी फ्लैट, जानिए कितनी लगी स्टांप ड्यूटी

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Silver Price Crashes: चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, 2 दिन में 18,000 रुपये टूटी! अब आगे क्या?

कारोबार

Debt Free Life: कर्ज के जाल में फंसने से बचना है? लाइफ में इन बातों का हमेशा रखें ध्यान

Debt Free Life
कारोबार

ये 3 बड़े फैसले तय करते हैं साल भर की कमाई का भविष्य, जानिए ​डिटेल

3 decisions
कारोबार

EPFO Wage Ceiling: सैलरीड क्लास के लिए PF पर आने वाली है अच्छी खबर! सरकार इसी साल करेगी ऐलान

कारोबार

Adani-Embraer Deal: भारत में पहली बार बनेंगे हवाई जहाज, इस कारोबारी ग्रुप ने ब्राजील की कंपनी के साथ मिलाया हाथ

Adani-Embraer Deal
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.