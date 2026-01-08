रोहित शर्मा की पत्नी रितिका साजदेह ने खरीदा 26 करोड़ रुपये का लग्जरी फ्लैट, जानिए कितनी लगी स्टांप ड्यूटी

रितिका सजदेह भारतीय स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जाना-पहचाना नाम हैं। वह लंबे समय तक एक स्पोर्ट्स मैनेजर के रूप में काम कर चुकी हैं और कई प्रमुख खिलाड़ियों के साथ प्रोफेशनल रूप से जुड़ी रही हैं। रितिका ने स्पोर्ट्स और ब्रांड एंडोर्समेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स संभाले हैं, जिससे उन्हें इस क्षेत्र में खास पहचान मिली। वह पब्लिक लाइफ में भी सक्रिय रहती हैं और समय-समय पर सोशल और प्रोफेशनल गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहती हैं। रितिका सजदेह की गिनती उन प्रोफेशनल्स में होती है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहते हुए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।