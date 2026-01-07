Shark Tank India: “तेरी तो नौकरी भी नहीं बची…” अनुपम मित्तल ने अमन गुप्ता के इस्तीफे पर कसा तंज, जानिए पूरा मामला

अनुपम मित्तल ने अमन गुप्ता के इस्तीफे पर तंज कसा। (PC: X/sharktankindia)
Shark Tank India के नए सीजन के एक एपिसोड में जजों के बीच हुई तीखी बहस ने शो को सुर्खियों में ला दिया। इस दौरान अनुपम मित्तल और अमन गुप्ता के बीच कंटेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर मतभेद सामने आए। बहस उस वक्त और तीखी हो गई, जब boAt के CMO पद से Aman Gupta के हालिया इस्तीफे को लेकर Anupam Mittal ने तंज कस दिया। यह पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गया।
यह बहस एक एजुकेशनल कंटेंट स्टार्टअप की पिच के दौरान शुरू हुई। पिचर्स ने बच्चों के लिए डिजिटल कंटेंट और यूट्यूब आधारित मॉडल पर अपना बिजनेस प्लान रखा। अमन गुप्ता ने कंटेंट की ताकत और ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस करने की बात कही, जबकि अनुपम मित्तल ने किसी भी स्केलेबल बिजनेस की सबसे अहम कड़ी डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन को बताया। दोनों के नजरिये अलग होने के कारण चर्चा धीरे-धीरे बहस में बदल गई और शो का माहौल गंभीर हो गया।
डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बातचीत के दौरान अनुपम मित्तल ने अमन गुप्ता के boAt के CMO पद से हालिया इस्तीफे का जिक्र किया। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, 'भाई तेरी तो नौकरी भी नहीं बची यार…' यानी अब Aman उस भूमिका में नहीं हैं, जिस पर वे पहले थे। यह टिप्पणी कैमरे में कैद हो गई और एपिसोड का सबसे चर्चित हिस्सा बन गई। Aman Gupta ने भी इस तंज का जवाब दिया, जिससे दोनों के बीच शब्दों की तीखी नोकझोंक देखने को मिली।
इस आपसी बहस के बावजूद शो की प्रक्रिया अपने तय फॉर्मेट में आगे बढ़ती रही। अन्य शार्क्स ने पिचर्स से उनके रेवेन्यू मॉडल, ग्रोथ स्ट्रेटजी और स्केलेबिलिटी पर सवाल किए। अलग-अलग शार्क्स ने अपनी शर्तों पर निवेश ऑफर दिए। अंत में डील का फैसला बिजनेस पोटेंशियल और आंकड़ों के आधार पर हुआ, न कि जजों के बीच हुई बहस के प्रभाव से।
