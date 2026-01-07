7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Shark Tank India: “तेरी तो नौकरी भी नहीं बची…” अनुपम मित्तल ने अमन गुप्ता के इस्तीफे पर कसा तंज, जानिए पूरा मामला

Shark Tank India के एक एपिसोड में अनुपम मित्तल और अमन गुप्ता के बीच कंटेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बहस हुई। boAt CMO पद से Aman के इस्तीफे पर किया गया तंज चर्चा में रहा, हालांकि डील प्रक्रिया सामान्य रूप से आगे बढ़ी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 07, 2026

sharktank

अनुपम मित्तल ने अमन गुप्ता के इस्तीफे पर तंज कसा। (PC: X/sharktankindia)

Shark Tank India के नए सीजन के एक एपिसोड में जजों के बीच हुई तीखी बहस ने शो को सुर्खियों में ला दिया। इस दौरान अनुपम मित्तल और अमन गुप्ता के बीच कंटेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर मतभेद सामने आए। बहस उस वक्त और तीखी हो गई, जब boAt के CMO पद से Aman Gupta के हालिया इस्तीफे को लेकर Anupam Mittal ने तंज कस दिया। यह पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गया।

Shark Tank India एपिसोड में कैसे शुरू हुई बहस

यह बहस एक एजुकेशनल कंटेंट स्टार्टअप की पिच के दौरान शुरू हुई। पिचर्स ने बच्चों के लिए डिजिटल कंटेंट और यूट्यूब आधारित मॉडल पर अपना बिजनेस प्लान रखा। अमन गुप्ता ने कंटेंट की ताकत और ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस करने की बात कही, जबकि अनुपम मित्तल ने किसी भी स्केलेबल बिजनेस की सबसे अहम कड़ी डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन को बताया। दोनों के नजरिये अलग होने के कारण चर्चा धीरे-धीरे बहस में बदल गई और शो का माहौल गंभीर हो गया।

boAt CMO इस्तीफे पर Anupam Mittal का तंज

डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बातचीत के दौरान अनुपम मित्तल ने अमन गुप्ता के boAt के CMO पद से हालिया इस्तीफे का जिक्र किया। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, 'भाई तेरी तो नौकरी भी नहीं बची यार…' यानी अब Aman उस भूमिका में नहीं हैं, जिस पर वे पहले थे। यह टिप्पणी कैमरे में कैद हो गई और एपिसोड का सबसे चर्चित हिस्सा बन गई। Aman Gupta ने भी इस तंज का जवाब दिया, जिससे दोनों के बीच शब्दों की तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

पिच, डील और शो की प्रोफेशनल प्रक्रिया

इस आपसी बहस के बावजूद शो की प्रक्रिया अपने तय फॉर्मेट में आगे बढ़ती रही। अन्य शार्क्स ने पिचर्स से उनके रेवेन्यू मॉडल, ग्रोथ स्ट्रेटजी और स्केलेबिलिटी पर सवाल किए। अलग-अलग शार्क्स ने अपनी शर्तों पर निवेश ऑफर दिए। अंत में डील का फैसला बिजनेस पोटेंशियल और आंकड़ों के आधार पर हुआ, न कि जजों के बीच हुई बहस के प्रभाव से।

ये भी पढ़ें

मेरा स्टार्टअप बर्बाद करना चाहता है यह एक कस्टमर… 16 साल के एंटरप्रेन्योर का बड़ा दावा, जानिए क्या है मामला
कारोबार
om patel

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Jan 2026 12:55 pm

Hindi News / Business / Shark Tank India: “तेरी तो नौकरी भी नहीं बची…” अनुपम मित्तल ने अमन गुप्ता के इस्तीफे पर कसा तंज, जानिए पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

हाईवे पर सिर्फ टोल मत दीजिए, इससे कमाइए भी! जानते हैं ये तरीका?

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोना-चांदी की चाल बदली, MCX पर दोनों धातुओं में दिखा दबाव

gold silver price
कारोबार

बैंक लॉकर में पूरी तरह सुरक्षित नहीं है आपका सोना! अपनाएं ये तरीका

कारोबार

SBI ग्राहक सावधान! Aadhaar अपडेट नहीं किया तो ब्लॉक हो जाएगा ये ऐप?

SBI Bank
कारोबार

अमेरिका और वेनेजुएला में ठनी, क्या भारत को मिलेगा पहले से भी सस्ता तेल?

US Venezuela Tension
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.