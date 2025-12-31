मेरा स्टार्टअप बर्बाद करना चाहता है यह एक कस्टमर… 16 साल के एंटरप्रेन्योर का बड़ा दावा, जानिए क्या है मामला

ओम पटेल (x.com/om_patel5)
भारतीय मूल के 16 वर्षीय टेक उद्यमी ओम पटेल ने एक ग्राहक पर आरोप लगाया है कि वह उसका स्टार्टअप नष्ट करना चाहता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर ट्वीट में ओम ने बताया कि एक मामूली तकनीकी समस्या को लेकर ग्राहक ने न सिर्फ उन्हें धमकाया, बल्कि रिफंड मिलने के बाद भी आक्रामक रवैया जारी रखा और बदनाम करने की धमकी दी।
ओम पटेल कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के युवा उद्यमी हैं और BigIdeasDB के संस्थापक हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, सितंबर 2025 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनकी कंपनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो G2, ऐप स्टोर और Reddit जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स की शिकायतों का विश्लेषंण कर उद्यमियों को स्टार्टअप आइडिया खोजने में मदद करता है। पटेल ने कोविड के दौरान, महज 12 साल की उम्र में कोडिंग सीखनी शुरू की थी। 2024 की शुरुआत में लॉन्च हुआ BigIdeasDB अब तक करीब 23,000 कैनेडियन डॉलर (CAD), लगभग 15 लाख रुपये का रेवेन्यू जनरेट कर चुका है।
इस हफ्ते एक ग्राहक एडम (Adam) ने ओम पटेल को ईमेल कर उनके प्रोडक्ट को “स्कैम” बताया। ग्राहक का आरोप था कि प्लेटफॉर्म पर लॉगिन काम नहीं कर रहा और कंटेंट फर्जी है। उसने तुरंत रिफंड की मांग की और धमकी दी कि अगर पैसा वापस नहीं मिला तो वह Hacker News और Reddit पर हर जगह नेगेटिव कमेंट्स करेगा। साथ ही Stripe को शिकायत कर इंटीग्रेशन हटवाने की कोशिश करेगा।
ओम पटेल ने ट्वीट पर बताया कि किसी टेक्निकल अपडेट के कारण प्लेटफॉर्म में अस्थायी समस्या आ रही थी, जिसे 30 मिनट के भीतर ठीक कर दिया गया। ग्राहक ने रात 9:45 बजे ईमेल भेजा, ओम ने जिसका जवाब महज चार मिनट में दे दिया था। ओम पटेल के मुताबिक, उन्होंने गलती को स्वीकार करते हुए बिना किसी सवाल के ग्राहक को पूरा रिफंड दे दिया। लेकिन ग्राहक ने रिफंड मिलने के बावजूद धमकी भरे मैसेज भेजे, जिसके स्क्रीनशॉट ओम ने ट्वीट करके साझा किए हैं।
पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ईमेल के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा कि ग्राहक उनकी कंपनी और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ओम पटेल ने आरोप लगाया कि ग्राहक ने उनकी कम उम्र को देखते हुए उन्हें निशाना बनाया। उन्होंने लिखा, “सोचिए, सिर्फ 30 सेकंड के एक टेक्निकल ग्लिच पर कोई 16 साल के बच्चे का पूरा भविष्य बर्बाद करने पर उतर आए।” इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने युवा उद्यमी का समर्थन किया। कई यूजर्स ने सलाह दी कि ओम पटेल को ऐसे ग्राहकों से उलझने के बजाय अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।
