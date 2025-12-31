मेरा स्टार्टअप बर्बाद करना चाहता है यह एक कस्टमर… 16 साल के एंटरप्रेन्योर का बड़ा दावा, जानिए क्या है मामला

पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ईमेल के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा कि ग्राहक उनकी कंपनी और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ओम पटेल ने आरोप लगाया कि ग्राहक ने उनकी कम उम्र को देखते हुए उन्हें निशाना बनाया। उन्होंने लिखा, “सोचिए, सिर्फ 30 सेकंड के एक टेक्निकल ग्लिच पर कोई 16 साल के बच्चे का पूरा भविष्य बर्बाद करने पर उतर आए।” इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने युवा उद्यमी का समर्थन किया। कई यूजर्स ने सलाह दी कि ओम पटेल को ऐसे ग्राहकों से उलझने के बजाय अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।