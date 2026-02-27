Rashmika Vijay Gold Jewellary: सिर से पांव तक हेरिटेज गोल्ड जूलरी से लदे दिखे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, कीमत जान चौंक जाएंगे

विजय देवरकोंडा ने सिर से पांव तक गोल्ड जूलरी पहनी हुई थी। उन्होंने सोने का कमरबंद पहना हुआ था, जिसे ओडियानम बोलते हैं। कलाई में हैवी गोल्ड ब्रेसलेट पहने हुए थे। पैरों में गोल्ड एंकल पहनी हुई थी। इसे कोलुसू भी बोलते हैं। गले में विजय ने दो हैवी गोल्ड नेकलेस पहने हुए थे। कानों में हैवी गोल्ड ईयररिंग्स थे। गोल्ड के बाजूबंद पहने हुए थे। उनकी रिंग भी प्लेन गोल्ड में थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विजय की गोल्ड जूलरी का वजन 1.2 से 2 किलोग्राम बताया जा रहा है। मौजूदा गोल्ड रेट के हिसाब से इस जूलरी की कीमत करीब 3 करोड़ रुपये हो सकती है।