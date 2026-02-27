इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीमों को मिली गोल्ड-सिल्वर में निवेश की मंजूरी, जानिए क्या होगा आपको फायदा

सेबी ने निवेशकों को टार्गेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट का नया विकल्प देने के लिए 'लाइफ साइकिल फंड नाम से नई कैटेगरी भी शुरू की है। ये फंड लंबी अवधि के निवेश के लिए बनाए जाएंगे और समय के साथ-साथ अपने आप जोखिम कम करते जाएंगे। उदाहरण के तौर पर शुरुआत में इनमें इक्विटी का हिस्सा ज्यादा होगा, लेकिन जैसे-जैसे लक्ष्य की तारीख नजदीक आएगी, निवेश धीरे-धीरे सुरक्षित विकल्पों में शिफ्ट हो जाएगा। इन फंड्स की अवधि कम से कम 5 साल और अधिकतम 30 साल तक हो सकती है। इससे निवेशकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों, जैसे बच्चों की शिक्षा या रिटायरमेंट के लिए बेहतर और व्यवस्थित तरीके से निवेश करने में मदद मिलेगी।