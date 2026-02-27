Bank Holiday on Holi: अगले 5 दिन बंद रहने वाले हैं बैंक, जरूरी काम निपटाने हैं तो देख लें छुट्टियों की यह लिस्ट

Bank Holiday on Holi: अगर आप आने वाले 5 दिनों में बैंक ब्रांच जाकर अपना जरूरी काम निपटाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। देश के अगल-अलग हिस्सों में अगले 5 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इसलिए आप छुट्टियों की लिस्ट देखकर ही बैंक ब्रांच जाएं। वैसे तो आजकल अधिकतर बैंकिंग काम ऑनलाइन ही हो जाते हैं, लेकिन बड़ा लोन लेने और बड़ा कैश जमा करवाने जैसे कई कामों के लिए बैंक ब्रांच जाना पड़ जाता है। आइए जानते हैं कि आने वाले दिनों में कहां-कहां बैंक बंद रहने वाले हैं।