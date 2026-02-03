Bihar Budget 2026: 20 साल में 23,885 करोड़ से 3,47,589 करोड़ पहुंचा बजट, 10 पॉइंट में जानिए आपको क्या-क्या मिला

Bihar Budget 2026: बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3,47,589.76 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को सदन में बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले 20 सालों में बिहार के बजट का आकार ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है। जहां 2004-05 में बिहार का बजट 23,885 करोड़ रुपये था, वहीं अब यह लगभग 15 गुना बढ़कर 3.47 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सरकार का दावा है कि यह बजट ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान पर विशेष ध्यान देते हुए तैयार किया गया है। तो, आखिर यह बड़ा बजट क्या-क्या देता है? आइए इसे 10 पॉइंट्स में समझते हैं।