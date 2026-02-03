Bihar Budget 2026: बिहार सरकार ने खोला पिटारा, पेश किया 3.47 लाख करोड़ का बजट; युवाओं, महिलाओं, किसानों को क्या मिला?

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सात निश्चय-3 के संकल्प के साथ बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और आने वाले साल में राज्य की आर्थिक विकास दर 14.9 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और बिहार भी दूसरे राज्यों की तुलना में तेजी से प्रगति कर रहा है।