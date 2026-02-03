‘बस अब मन नहीं… SORRY’, सुसाइड नोट लिखकर BPSC शिक्षक ने दे दी जान, आखिरी बार मां से की थी बात

सौरभ के साथी टीचरों और मकान मालिक के मुताबिक, वह बहुत शांत और सीधे स्वभाव का था। वह ज्यादातर अपनी पढ़ाई और पढ़ाने पर ध्यान देता था। स्कूल में छात्रों के प्रति उसका व्यवहार सौम्य और जिम्मेदार माना जाता था। साथी टीचरों का कहना है कि सौरभ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था और उत्तर प्रदेश की अन्य परीक्षाओं को लेकर भी गंभीर था। हालांकि, कुछ टीचर यह भी कहते हैं कि पिता की मौत के बाद से वह कम बात करने लगा था।