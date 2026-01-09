Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों ने फिर खाई पलटी, ट्रंप के ग्रीनलैंड खरीदने की बात का असर, चांदी में भी तेजी, जानिए भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को तेजी के साथ ट्रेड करती दिखी है। सोने की घरेलू वायदा कीमतों में भी मामूली बढ़त देखने को मिली है। शुक्रवार सुबह एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.16 फीसदी या 224 रुपये की बढ़त के साथ 1,37,966 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। मतबूत हाजिर मांग, डॉलर में गिरावट और भूराजनीतिक तनाव बढ़ने के चलते सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। अमेरिका और वेनेजुएला का तनाव चल ही रहा है कि अब ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के कमेंट्स ने भूराजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है।