Stock Market Holidays: क्या 15 जनवरी को BMC इलेक्शन के लिए शेयर मार्केट रहेगा बंद?

एनएसई के हॉलिडे कैलेंडर में 15 जनवरी की छुट्टी का कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह, कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर भी 15 जनवरी को ट्रेडिंग हॉलिडे नहीं है। इस हिसाब से देखें तो बाजार में छुट्टी सीधे 26 जनवरी यानी की गणतंत्र दिवस के मौके पर होगी। हालांकि, यह भी संभव है कि ऐन मौके पर 15 जनवरी की छुट्टी को लेकर कोई घोषणा कर दी जाए। 2017 में जब BMC चुनाव हुए थे तो BSE और NSE ने 21 फरवरी को करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए ट्रेडिंग हॉलिडे और इक्विटी मार्केट के लिए सेटलमेंट हॉलिडे की घोषणा की थी।