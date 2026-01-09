Stock Market Holidays: क्या 15 जनवरी को BMC इलेक्शन के लिए शेयर मार्केट रहेगा बंद?

15 जनवरी को BMC चुनाव हैं। (PC: AI)
Maharashtra local body elections holiday: महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले लोकल बॉडी चुनाव के लिए राज्य सरकार ने छुट्टी घोषित की है। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के तहत मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिलों सहित 29 नगर निगमों में सार्वजनिक अवकाश लागू रहेगा। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक सहित प्रमुख बैंकों के मुख्यालय यही हैं। ऐसे में एक सवाल यह उठता है कि क्या 15 जनवरी की सार्वजनिक छुट्टी के दायरे में शेयर बाजार भी आता है? कहने का मतलब है कि क्या 15 को स्टॉक मार्केट बंद रहेगा?
अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि 15 जनवरी को शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी या नहीं। इस संबंध में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की तरफ से कोई आधिकारिक सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। इसी तरह, RBI ने भी 15 जनवरी को बैंकों में छुट्टी के बारे में कोई नोटिस जारी नहीं किया है। आमतौर पर, RBI द्वारा संचालित मार्केट, जिसमें सरकारी बॉन्ड, कॉल, ट्राईपार्टी रेपो और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी शामिल हैं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत घोषित छुट्टियों पर बंद रहते हैं।
एनएसई के हॉलिडे कैलेंडर में 15 जनवरी की छुट्टी का कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह, कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर भी 15 जनवरी को ट्रेडिंग हॉलिडे नहीं है। इस हिसाब से देखें तो बाजार में छुट्टी सीधे 26 जनवरी यानी की गणतंत्र दिवस के मौके पर होगी। हालांकि, यह भी संभव है कि ऐन मौके पर 15 जनवरी की छुट्टी को लेकर कोई घोषणा कर दी जाए। 2017 में जब BMC चुनाव हुए थे तो BSE और NSE ने 21 फरवरी को करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए ट्रेडिंग हॉलिडे और इक्विटी मार्केट के लिए सेटलमेंट हॉलिडे की घोषणा की थी।
सेटलमेंट हॉलिडे के दिन, शेयर बाजार इक्विटी ट्रेडिंग के लिए खुला रहता है, लेकिन ट्रेड को क्लियर करने और सेटल करने की जरूरी प्रक्रिया, यानी खरीदारों और विक्रेताओं के बीच शेयर एवं फंड ट्रांसफर रोक दिया जाता है। आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंक या डिपॉजिटरी बंद होते हैं। डीमैट अकाउंट में शेयरों की डिलीवरी या बैंक अकाउंट में फंड क्रेडिट अगले कारोबारी दिन तक टाल दिया जाता है। अगर इस बार भी ऐसा कोई फैसला होता है, तो दोनों एक्सचेंज एक सर्कुलर जारी करेंगे।
