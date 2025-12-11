SIP Investment: हर महीने 5000 की बचत क्या 2 साल से कम में बना सकती है लखपति?

म्यूचुअल फंड SIP के जरिए थोड़ा-थोड़ा बचाकर भी एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। (PC: AI)
SIP investment to become lakhpati: निवेश की शुरुआत करने वालों का पहला पड़ाव होता है लखपति बनना। यहां तक पहुंचने के बाद वह करोड़पति बनने का सपना देखते हैं। पहले इन दोनों ही लक्ष्यों तक पहुंचने में काफी समय लगता था, क्योंकि निवेश के पारंपरिक साधनों में रिटर्न ज्यादा अच्छा नहीं था। म्यूचुअल फंड ने रिटर्न की परिभाषा को बदला और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) ने निवेश की राह को आसान बना दिया। म्यूचुअल फंड में SIP अब इनवेस्टमेंट का पसंदीदा ऑप्शन बन गया है।
म्यूचुअल फंड SIP का अब तक का रिकॉर्ड शानदार रहा है। निवेशकों को सालाना 12% से 15 प्रतिशत का रिटर्न मिल ही जाता है। म्यूचुअल फंड SIP का असली जादू देखने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। कहने का मतलब है कि लॉंग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप सही म्यूचुअल फंड चुनकर लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा बचाकर भी एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि 5 हजार रुपए के मंथली इनवेस्टमेंट पर क्या 2 साल से कम में लखपति बना जा सकता है?
|मासिक निवेश
|5000
|अवधि
|18 महीने
|कुल निवेश
|96,000
|अनुमानित रिटर्न रेट
|12%
|अनुमानित रिटर्न
|9,752
|मैच्योरिटी कॉर्पस
|1.06 लाख
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वास्तविक रिटर्न इससे अधिक या कम भी हो सकता है। इस कैलकुलेशन से पता चलता है कि हर महीने 5 हजार की SIP से 18 महीने में 1 लाख का फंड तैयार किया जा सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी अपेक्षाकृत ज्यादा रहता है। अगर आप ज्यादा जोखिम मोल लेना नहीं चाहते, तो कम जोखिम वाले फंड चुन सकते हैं और अपने मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इस तरह, 18 महीनों में लखपति बनने की आपकी यात्रा आसान हो जाएगी।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
