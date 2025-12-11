11 दिसंबर 2025,

भारत

SIP Investment: हर महीने 5000 की बचत क्या 2 साल से कम में बना सकती है लखपति?

₹5000 monthly SIP returns: म्यूचुअल फंड SIP की सबसे खास बात यह है कि बहुत थोड़े से भी निवेश की शुरुआत की जा सकती है। लंबे समय तक निवेश जारी रखने वालों को अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 11, 2025

Investment Tips

म्यूचुअल फंड SIP के जरिए थोड़ा-थोड़ा बचाकर भी एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। (PC: AI)

SIP investment to become lakhpati: निवेश की शुरुआत करने वालों का पहला पड़ाव होता है लखपति बनना। यहां तक पहुंचने के बाद वह करोड़पति बनने का सपना देखते हैं। पहले इन दोनों ही लक्ष्यों तक पहुंचने में काफी समय लगता था, क्योंकि निवेश के पारंपरिक साधनों में रिटर्न ज्यादा अच्छा नहीं था। म्यूचुअल फंड ने रिटर्न की परिभाषा को बदला और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) ने निवेश की राह को आसान बना दिया। म्यूचुअल फंड में SIP अब इनवेस्टमेंट का पसंदीदा ऑप्शन बन गया है।

समझ लीजिए कैलकुलेशन

म्यूचुअल फंड SIP का अब तक का रिकॉर्ड शानदार रहा है। निवेशकों को सालाना 12% से 15 प्रतिशत का रिटर्न मिल ही जाता है। म्यूचुअल फंड SIP का असली जादू देखने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। कहने का मतलब है कि लॉंग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप सही म्यूचुअल फंड चुनकर लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा बचाकर भी एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि 5 हजार रुपए के मंथली इनवेस्टमेंट पर क्या 2 साल से कम में लखपति बना जा सकता है?

म्यूचुअल फंड SIP, 5000 मंथली

मासिक निवेश 5000
अवधि 18 महीने
कुल निवेश 96,000
अनुमानित रिटर्न रेट 12%
अनुमानित रिटर्न 9,752
मैच्योरिटी कॉर्पस 1.06 लाख

इक्विटी म्यूचुअल फंड का जोखिम

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वास्तविक रिटर्न इससे अधिक या कम भी हो सकता है। इस कैलकुलेशन से पता चलता है कि हर महीने 5 हजार की SIP से 18 महीने में 1 लाख का फंड तैयार किया जा सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी अपेक्षाकृत ज्यादा रहता है। अगर आप ज्यादा जोखिम मोल लेना नहीं चाहते, तो कम जोखिम वाले फंड चुन सकते हैं और अपने मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इस तरह, 18 महीनों में लखपति बनने की आपकी यात्रा आसान हो जाएगी।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

