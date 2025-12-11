SIP Investment: हर महीने 5000 की बचत क्या 2 साल से कम में बना सकती है लखपति?

म्यूचुअल फंड SIP का अब तक का रिकॉर्ड शानदार रहा है। निवेशकों को सालाना 12% से 15 प्रतिशत का रिटर्न मिल ही जाता है। म्यूचुअल फंड SIP का असली जादू देखने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। कहने का मतलब है कि लॉंग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप सही म्यूचुअल फंड चुनकर लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा बचाकर भी एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि 5 हजार रुपए के मंथली इनवेस्टमेंट पर क्या 2 साल से कम में लखपति बना जा सकता है?