Gold Price Update: अगले साल 1.5 लाख पहुंच सकती है सोने की कीमत, इस वजह से उछाल संभव

कोटक सिक्योरिटीज ने अपनी मार्केट आउटलुक 2026 रिपोर्ट में कहा है कि लगातार बढ़ते राजकोषीय घाटे, धीमी ग्लोबल ग्रोथ और वैश्विक स्तर पर बढ़ती चिंताएं सोने की कीमतों को हवा दे सकती हैं। गोल्ड लंबे समय तक हाई लेवल पर बना रह सकता है और अगले साल 5000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फेड रिजर्व और दूसरे केंद्रीय बैंकों द्वारा कम ब्याज दर का जो माहौल बनाया जा रहा है, वो सोने के भाव बढ़ने के अनुकूल है। इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर की वैल्यू में गिरावट के खतरे के चलते निवेशक और दूसरे केंद्रीय बैंक सोने की स्ट्रैटेजिक खरीदारी पर अधिक जोर दे सकते हैं।